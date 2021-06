Minister vnútra Roman Mikulec mal dnes náročný deň. Čelil totiž odvolávaniu z funkcie v Národnej rade. Proces odvolávania neskončil ani do večera a Mikulec tak mal zjavne čas na to, aby vysvetlil nielen poslancom, ale aj svojim fanúšikom na sociálnej sieti svoj názor na tému vojny v silových zložkách a vyšetrovanie veľkých korupčných káuz. Na sociálnej sieti zverejnil dlhý príspevok, v ktorom uviedol, že sa stal svedkom "nebývalých útokov" na orgány činné v trestnom konaní, na samotných vyšetrovateľov, prokurátorov. Podľa neho je za tým snaha opozície ohroziť očistné procesy, ktoré aktuálne prebiehajú. "Z vlastnej ješitnosti a strachu zo spravodlivosti neváhajú obetovať dôveru ľudí v právny štát a jeho inštitúcie," uviedol. "Všetci vidíme, že nikto z obžalovaných núdzou netrpel. O ich majetkoch, nehnuteľnostiach a vysokom nadštandarde, v ktorom chceli žiť, sa už verejnosť dozvedela mnoho. O tom ale bezpečnostné zložky nie sú. To sa bohužiaľ doposiaľ nedialo a my odkrývame spletitý a prepracovaný mafiánsky systém, v ktorom sa za obálky dalo vybaviť aj nemožné,"dodal minister vnútra.

Zastal sa tiež práce orgánov činných v trestnom konaní a súdov. Naznačil, že ich postupy upravuje Trestný poriadok tak, aby trestné činy boli náležite odhalené a ich páchatelia podľa zákona spravodlivo potrestaní. "Nemám strach nechať ich slobodne pracovať, nebojím sa toho, že nemám informácie zo spisov, že nemám pod kontrolou to, v ako štádiu je a akým smerom sa uberá vyšetrovanie. Nech vyšetrujú, dokazujú a stíhajú orgány činné v trestnom konaní. To je ich úloha, nie úloha ministra vnútra," napísal Mikulec.

Podľa neho sa opozícia snaží mariť vyšetrovanie vynášaním SMS-iek, zastrašuje policajtov a vytvára príbeh o vojne bezpečnostných zložiek, o tom, že na strane policajtov dochádza k ovplyvňovaniu svedkov, koordinácií výpovedí. Mikulec tiež povedal, že v krátkej dobe sa začnú verejné pojednávania a vtedy si verejnosť bude môcť urobiť vlastný názor na to, ako postupovali vyšetrovatelia a prokurátori.