K prezidentke ho priviezlo luxusné auto! Roman Mikulec patril medzi členov vlády, ktorí sa po ukončení vládnej krízy vrátili späť do svojho kresla. Prezidentka novú vládu vymenovala dnes, obsadené zatiaľ nie je miesto ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.

"Sľubujem," povedal Mikulec počas slávnostného aktu menovania vlády a tým opätovne získal svoje miesto ministra vnútra.

Staronový minister prišiel do Prezidentského paláca vo veľkom štýle. Rovnako ako ostatných ministrov, ho na miesto doviezlo auto patriace pod jeho rezort. Na tom by nebolo nič zvláštne, no Mikulca pred palác priviezol luxusný Mercedes S 500. Jeho hodnota sa pohybuje vo výške približne 160-tisíc eur.

Podľa našich informácií ho má mať rezort vnútra dočasne požičané. Reakciu ministerstva vnútra zisťujeme a článok o ňu budeme aktualizovať.