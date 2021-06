Poslanci Národnej rady sa dnes zúčastnili mimoriadnej schôdzi, počas ktorej minister vnútra Roman Mikulec čelil odvolávaniu z funkcie. Jeho odchod žiada opozícia, schôdzu iniciovali poslanci za stranu Smer-SD. V odôvodnení návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi opozícia píše o podozreniach o manipulovaní vyšetrovania viacerých káuz istou skupinou v rámci silových zložiek, podávaní účelových výpovedí proti vopred vytipovaným osobám v úmysle privodiť ich trestné stíhanie. "Existuje dôvodné podozrenie, že takéto konania, aktivity a osobné prepojenia môžu reálnym spôsobom ohrozovať bezpečnostné záujmy štátu, hospodárske záujmy a ústavne chránené piliere právneho štátu," skonštatovali opoziční poslanci.

Počas schôdze opoziční poslanci opakovane spomínali aj ďalšie prípady, ktoré vyvolávajú otázniky k téme bezpečnostných zložiek, a to správu Slovenskej informačnej služby (SIS), zadržanie vysokopostavených zamestnancov polície a ministerstva vnútra. Poslanec za Smer Ľuboš Blaha vo svojom príhovore veľakrát spomenul aj bývalého prezidenta Policajného zboru Milana Lučanskeho, ktorý minulý rok zomrel v dôsledku pokusu o samovraždu vo väznici. Lučanského označil za politickú obeť.

Roman Mikulec v reakcii na vyjadrenie poslanca ale nečakane povedal detaily rozhovoru, ktorý sa mal uskutočniť krátko pred odchodom generála Lučanského z čela polície. "Pán generál Lučanský mi povedal do očí, keď odchádzal, že čo si myslíte pán minister, čo sa stane keď ja odídem? Ja som mu odpovedal, že neviem čo sa stane. On mi odpovedal, že buď ma dajú dole oni alebo sa dole dám ja. To je pravda," uviedol Mikulec. Dodal, že poslanci parlamentu majú mať úctu k tomu, že Lučanský už nie je medzi živými.

K smrti sa počas schôdze vyjadril aj podpredseda parlamentu za Smer Juraj Blanár. Uviedol, že Milan Lučanský odišiel z funkcie, lebo sa nechcel zúčastňovať na politizácii polície.