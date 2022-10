Po Dědečkovej nezodpovednej jazde, ktorá mala za následok päť vyhasnutých ľudských životov, sa verejnosť dozvedela aj o ďalších šoféroch pod vplyvom alkoholu. Nechýbala mama, ktorá už na začiatku jazdy pre svoje dieťa do škôlky opitá havarovala, muž za volantom s viac ako 4 promile alkoholu a mnohí ďalší nezodpovední vodiči.

Polícia v tomto roku zatiaľ eviduje rekordný nárast požitia alkoholu za volantom. Za prvých deväť mesiacov roka 2022 odhalila prostredníctvom kontrol 8 068 pozitívnych dychových skúšok u vodičov motorových vozidiel. Mikulec informoval aj o tom, že je to najviac za rovnaké obdobie od roku 2015. Alarmujúce je, že z počtu približne 9 000 dopravných nehôd počas prvých deviatich mesiacov tohto roka až 1 100 zapríčinil alkohol. „Pohybuje sa to každoročne okolo 12 až 13 percent,“ dodal minister s tým, že v poslednej dobe sa to zvýšilo.

„Všetci sa chceme vrátiť domov živí a zdraví,“ povedal Mikulec o znení jedného z hesiel komunikačnej kampane, ktorá má viesť k tomu, aby bolo čoraz menej alkoholu za volantom. Ďalšie z hesiel je "Šoféruj iba triezvy".

Riaditeľ Odboru dopravnej polície Tomáš Vrábel pripomenul, že po tragédii na zastávke Zochova sa spustila policajná akcia s názvom "Radar". No tou to ani zďaleka nekončí. „Počas najbližších sviatkov prebehne policajná akcia zameraná na alkohol vodičov motorových aj nemotorových vozidiel, ale aj nebezpečnú jazdu na vysoko frekventovaných cestách. Chceme, aby sme sa zo sviatku nebohých (Sviatok všetkých svätých, poznámka redakcie), vrátili domov všetci zdraví,“ dodal Vrábel.

Mikulec uvažuje aj nad zmenou legislatívy a na ministerstve pripravujú nový zákon, ktorý by bezpečnosť na cestách zvýšil. „Apelujeme aj na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky - chodcov a cyklistov,“ dodal Vrábel.

