TO VÁŽNE? Do politiky MIERI k Pellegrinimu TÁTO ZNÁMA TVÁR! Odborník si na nej PORIADNE zgustol

Podľa nášho dobre informovaného zdroja by stranu Hlas-SD mali posilniť súčasná rektorka Policajnej akadémie Lucia Kurilovská a olympionik Erik Vlček. Oslovili sme preto priamo rektorku Kurilovskú, no tá sa pre náš denník odmietla bližšie vyjadriť. O tom, že by sa skutočne mohla pridať k Pellegriniho družine, však nasvedčuje vyjadrenie priamo zo strany.

„Predsedníctvo Hlasu rozhodlo, že Hlas pôjde do volieb samostatne, je však otvorený pre všetkých, ktorí sa stotožňujú s jeho víziou a považujú prácu pre ľudí za hlavné poslanie politikov,“ odpovedala nám hovorkyňa strany Hlas-SD Patrícia Medveď Macíková. Zároveň dodala, že strana aktívne rokuje s viacerými osobnosťami verejného života o možnosti ich zapojenia: „Ak budú tieto rokovania úspešne ukončené, budeme o nich informovať.“ Túto informáciu dobre živí aj skutočnosť, že podľa predsedu Hlasu Petra Pellegriniho dôjde v priebehu dvoch týždňov k zlúčeniu jeho hnutia s Dobrou voľbou. Práve za túto stranu v ostatných parlamentných voľbách Kurilovská kandidovala.

Aktuálny má byť aj vstup bývalej poslankyne parlamentu Martiny Šimkovičovej do strany SNS. Vo voľbách v roku 2016 kandidovala do parlamentu so stranou Sme rodina a získala po predsedovi Borisovi Kollárovi najviac preferenčných krúžkov, takmer 40-tisíc. Následne sa z politickej scény vytratila. Na naše otázky týkajúce sa jej ďalšieho pôsobenia nereagovala. Oslovili sme preto predsedu SNS, či by nám mohol prezradiť viac: „Neviem, odkiaľ beriete tieto informácie. Nerokujem ani s Romanou Tabák,“ odpovedal nám na našu otázku Andrej Danko.

Na názor o vstupe týchto osôb do politických strán sme sa spýtali aj politológa Jozefa Lenča. „Čo sa týka SNS, je pre nich nateraz zaujímavý akýkoľvek jednotlivec, ktorý dokáže na seba naviazať nejaké hlasy. A hoci Martina Šimkovičová nepatrí k záručným politikom, nie je o nič horšia než predseda SNS. A má za sebou mediálnu kariéru a v súčasnosti dosť bizarné konšpiračné online médium,“ priblížil.

Jeho následná reakcia na prípadné angažovanie Lucie Kurilovskej však bola poriadne drsná.

