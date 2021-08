Novela zákona o účtovníctve by mala pomôcť najmä podnikateľom. Ministerstvo financií ňou vraj reaguje na aktuálne trendy v digitalizácii. Novela má napríklad zjednodušiť prevádzanie účtovných dokladov z papierovej podoby do elektronickej. Umožní totiž dokumenty skenovať bez nutnosti použiť takzvanú zaručenú konverziu. Práve táto novinka by mala celú digitalizáciu dokumentov zjednodušiť a zefektívniť.

Zmena prichádza aj v archivácii účtovníctva. Podnikatelia už nebudú musieť doklady uchovávať v papierovej podobe. Dokumenty budú môcť archivovať len v elektronickej podobe. „Elektronická archivácia dokumentov je niečo, čo pomôže podnikateľom, účtovníkom a v neposlednom rade aj kontrolným inštitúciám. Skladovať množstvo papierov v súčasnosti jednoducho nemá zmysel. Som rád, že sme nastavili pravidlá, ktoré v tomto urobili poriadok,“ povedal štátny tajomník ministerstva financií Ľuboš Jančík.

Ďalšie - vraj pozitívne - zmeny pocítia aj niektoré občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré mali povinnosť vyhotovovať a zverejňovať výročné správy. Kým doteraz nebolo striktne dané, ako by mala výročná správa vyzerať a čo presne by mala obsahovať, po novom budú tieto pravidlá jasné zadefinované. Návrh zákona by mal tiež zvýšiť transparentnosť pri zverejňovaní účtovných závierok. Účtovné závierky všetkých právnických osôb budú verejne prístupné v Registri účtovných závierok. Okrem väčšej transparentnosti to vraj pomôže napríklad pri analýze dát či vyhodnocovaní finančnej kondície jednotlivých subjektov.

Minister financií Igor Matovič čelí kritike, že sa venuje kadečomu, len nie agende svojho rezortu. Matovič už pred pár mesiacmi hovoril o daňovo-odvodovej reforme, no tej sa Slovensko zatiaľ nedočkalo. Je však možné, že Matovič svoj návrh onedlho predloží.