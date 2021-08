Igor Matovič sa od svojho nástupu do funkcie predsedu vlády v marci 2020 pasoval za akéhosi hlavného bojovníka s pandémiou koronavírusu. V praxi to vyzeralo tak, že každú informáciu, rozhodnutie či novinku týkajúcu sa bojom s "hnusobou" oznamoval on sám. Prakticky nič nenechal na vtedajšieho ministra zdravotníctva Marka Krajčího či hlavného hygienika Jána Mikasa. V konečnom dôsledku si však Matovič sám uškodil, pretože ako nositeľa zlých správ a nepopulárnych rozhodnutí sa z neho stal najmenej obľúbený politik v krajine. A to pripomíname, že v parlamentných voľbách získal najviac preferenčných hlasov, konkrétne 498 740.

Paradoxom je, že aj po tom, čo Matovič prišiel o kreslo premiéra a stal sa z neho minister financií, naďalej sa v téme boja s pandémiou koronavírusu a konkrétne očkovania nadmieru nagažuje. Svedčia o tom jeho pravidelné statusy na sociálnej sieti a vyjadrenia na adresu rôznych odborníkov. Najprv to bol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, no štafetu po ňom prebral hlavný hygienik Ján Mikas. Ten najnovšie Matoviča rozčúlil do nepríčetnosti informáciou o podiele nezaočkovaných ľudí medzi hospitalizovanými pacientmi. Konkrétne išlo o tento obrázok:

Informácia, ktorú zverejnil na facebooku Úrad verejného zdravotníctva. Zdroj: fb

Matovič vo svojom statuse nenechal na Mikasovi suchú nitku. "Z hĺbky duše nemám rád tupú propagandu, ktorá svoj úspech stavia na predpoklade, že publikum je hlúpe. Bohužiaľ, takúto propagandu teraz vygeneroval Mikasov Úrad verejného zdravotníctva. Podsúvať ľuďom úmyselne takéto skreslené štatistiky, kedy veľmi dobre vedia, že v januári či februári bolo gro z hospitalizácií a minimum zaočkovanosti, čo drasticky vplýva na výsledok - je hlúpe a neúctivé k ľuďom a pravde," rozčúlil sa expremiér. CELÝ JEHO ROZHORČENÝ STATUS SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII.

Zaujímavé na celej situácii je, že rovnaký názor, ako Matovič zdieľa aj známy poslanec zo strany SaS, čo je pri skutočnosti, že expremiér nevie nájsť s liberálmi takmer v ničom spoločnú reč už vyše roka dosť pozoruhodné. Ak vás zaujíma, o ktorého poslanca ide a čo vytkol Mikasovi on, pozrite si našu galériu.

