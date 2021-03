Informoval o tom minister hospodárstva Richard Sulík na sociálnej sieti.

"Strana Sloboda a Solidarita oceňuje krok Igora Matoviča odstúpiť z postu predsedu vlády, ktorý otvára priestor na ďalšie rokovania. Sme na to pripravení, avšak nebudeme súhlasiť s takými návrhmi, ktorých hlavným motívom je očividne jeho osobná pomsta," píše minister v úvode svojho statusu.

Podľa Sulíkových slov všetci už dlhé mesiace vidia, že premiér Igor Matovič nie je spôsobilý viesť vládu. Strana SaS preto žiada rekonštrukciu na pôdoryse dnešnej koalície, ktorá je definovaná v koaličnej zmluve. "Preto nevidíme žiaden dôvod odovzdávať fungujúce a kvalitne vedené ministerstvo," dodáva.

V strane SaS sú presvedčení, že výmena premiéra je kľúčom k dobrej a lepšie manažovanej vláde.

"O to viac, že okrem doterajšieho znepriatelenia si občanov, pani prezidentky, samospráv a vedcov dnes Igor Matovič bezdôvodne zaútočil aj na Máriu Kolíkovú a Juraja Šeligu, ktorých odchod požaduje bez toho, aby voči ich doterajšiemu pôsobeniu sformuloval jedinú vecnú výhradu," píše Sulík.

Sulík ponúkol svoj odchod z vlády

"Aby som premiérovi uľahčil odchod z vlády, ponúkol som aj svoj odchod z vlády. Táto ponuka stále platí. Ak by však Igor Matovič viedol niektoré z existujúcich ministerstiev patriace OĽaNO, moja ponuka je logicky bezpredmetná. Rovnako sme ochotní diskutovať o zámene predsedníctva v zdravotníckom výbore za predsedníctvo v inom parlamentnom výbore," dodáva minister.

Podľa Sulíka požadovaný odchod ľudí, ktorí si dovolili mať iný názor potvrdzuje, že súčasný premiér rieši osobné animozity a nejde mu o krajinu. "Kladieme si otázku, či vláda bude fungovať lepšie, keď z nej odídu občanmi aj odborníkmi najlepšie hodnotení ministri. Ocenili by sme, ak by Igor Matovič pochopil, že keď vyhrá voľby, nemôže všetko, ale mal by narábať s mocou tak, aby z toho malo prospech celé Slovensko," píše na sociálnej sieti.

Podľa Sulíkovho vyjadrenia sa koaličná kríza aj vďaka tomu, že premiér Igor Matovič vyše týždňa mlčal, zbytočne naťahuje a otváraním koaličnej zmluvy by sa predĺžila ešte viac.

"Sme za čo najskoršie ukončenie koaličnej krízy, ktoré je momentálne v rukách predstaviteľov hnutia OĽaNO, a sústredenie sa na skutočné problémy Slovenska. Naďalej platí, že ak do stredy nedôjde k dohode, ministri za SaS podajú demisiu a strana SaS odchádza z vlády," píše Sulík na záver svojho statusu.

