„Nemá manažérske predpoklady, ani osobnostné, ani komunikačné," zhodnotil schopnosti premiéra Igora Matoviča viesť vládu predseda SaS Richard Sulík v Hospodárskych novinách. Verejnosť totiž už viac ako dva týždne sleduje krízu v koalícii, ktorá môže vyústiť do odchodu liberálov z vládnej štvorky. To však nie je jediná verzia. Odísť by mohla aj strana Za ľudí, ktorá v istej podobe tiež kritizuje predsedu vlády. „Vláda je vedená zle, slovo chaos je slovo, pod ktoré by sa to dalo všetko zhrnúť," dodal Sulík. Osobne je pripravený položiť funkciu, keď odíde aj Matovič. „Preto, aby sme mali lepšiu vládu," objasnil.

Sulík už avizoval, že začiatkom budúceho týždňa požiada prezidentku Zuzanu Čaputovú o stretnutie tak, aby k nemu došlo v stredu. Stále je podľa neho v hre aj možnosť, že demisiu nepodajú všetci ministri za SaS, ale iba on skončí na poste ministra hospodárstva. „Ak Igor Matovič nebude predsedom vlády, SaS bude členom koalície a, samozrejme, Ivan Korčok a Branislav Gröhling zostávajú ministrami," naznačil. Zopakoval, že platí dlhodobejšia podmienka o jeho odchode. Ministerstvo by v tom prípade po ňom „prebral" štátny tajomník Ján Oravec. Rozhodujúcim termínom je však stále streda budúceho týždňa. Rokovania podľa predsedu SaS stále pokračujú. Priznal, že v posledných dňoch sa štyrikrát stretol aj s Matovičom „na štyri oči", ale aj so šéfom hnutia Sme rodina Borisom Kollárom a s predsedníčkou hnutia Za ľudí Veronikou Remišovou.



Vzťahy sú napriek tomu stále napäté a podľa Sulíka sa v takejto atmosfére nedá pokračovať. Najväčšími problémami sú podľa neho postoj a komunikácia premiéra. Či Matovič odstúpi, nevie odhadnúť. „Neviem povedať, je to jeho rozhodnutie. Ja s ním vo vláde nebudem, lebo vidím, aké škody to pácha," dodal Sulík v Rádiu Expres. Prízvukuje však, že predčasné voľby nechce on a ani iné koaličné strany.

Minister tvrdí, že o zmier sa pokúsil trikrát, premiér však podľa neho všetko zničil. "Koľkokrát ešte? Stačilo," poznamenal a pri mene Matovič si už servítku pred ústa nedával: „Igor Matovič je kríza, on je problém tejto krajiny!" Sulík s Matovičom sa poznajú 12 rokov, podľa predsedu SaS ho však funkcia výrazne zmenila. „Jeho negatívne vlastnosti sú vypuklejšie," zhodnotil.

Osobné útoky je Sulík schopný filtrovať a nereagovať na ne, slová, v ktorých Matovič naznačil zodpovednosť ministra za smrť Jána Kuciaka a jeho snúbenice už však podľa vlastných slov nemohol nechať bez povšimnutia. „To je podlé a nehorázne," povedal s tým, že všetko má svoje medze. Pripomenul aj „kopanie hrobov", útoky vo francúzskych médiách a nedodržiavanie dohôd. „My sme si dávali pozor, aby sme dohody dodržiavali," prízvukoval Sulík. V Rádiu Expres opätovne zopakoval, že tvrdé slová na svoju adresu je ochotný prehrýzť, no prekáža mu vedenie krajiny. „Mal som snahu držať koalíciu pod vedením Igora Matoviča pokope. Ale niekedy pochopíte, že keď to nejde, tak to nejde," dodal s tým, že „aj keď niekto vyhrá voľby, nemôže všetko".



Sulík deklaruje, že jeho strana je jednotná a nemá rozpracované príchody žiadnych poslancov z iných strán. Keď Sulík skončí v kresle ministra, jeho kroky povedú do Národnej rady, kde bude pôsobiť ako poslanec.

