Ostatné parlamentné voľby sa skončili dominantným víťazstvom OĽaNO, ktoré tak v parlamente získalo 53 kresiel a vzhľadom na rozloženie síl okrem stoličky premiéra aj 7 ministerstiev. Sme rodina získala 17 kresiel, 3 rezorty a post predsedu parlamentu, SaS 13 kresiel a taktiež 3 rezorty, no a Za ľudí 12 poslaneckých stoličiek a dva rezorty. Po rozpore v strane, ktorú založil exprezident Andrej Kiska (58), si Kolíkovú pod svoje ochranné krídla zobrala SaS. K liberálom však prešlo až 6 poslancov Za ľudí.

Na základe týchto politických rošád sa zmenila aj parlamentná matematika. Na začiatku volebného obdobia mala koalícia bez SaS 82 poslancov, teraz iba 72! V prípade, ak by Sulíkovci v koalícii neboli, by teda zloženie OĽaNO, Za ľudí a Sme rodina nemuseli mať dostatočný počet poslancov na schvaľovanie zákonov. Situáciu môžu riešiť dohodou, prípadne otvorením koaličnej zmluvy, aby si nanovo rozdelili posty. Šéf liberálov Richard Sulík (53) v tom má jasno: „Ako druhá najväčšia koaličná strana máme nárok na pozíciu predsedu parlamentu a tento nárok si budeme uplatňovať.“

Predseda SaS to povedal po tom, čo Matovič opätovne uviedol, že post ministerstva spravodlivosti im nemá patriť. „Hlúpo povedané, ale pravdivo – Kolíková okupuje stoličku, ktorá jej nepatrí, a treba tento problém vyriešiť,“ povedal Matovič. Problémom však môže byť samotná vymožiteľnosť zmeny vo funkcii ministerky spravodlivosti. „Koaličná zmluva má viac politickú než právnu povahu. Právny poriadok totiž pojem ‚koaličná zmluva‘ vôbec nepozná,“ povedal zástupca vedúceho Katedry ústavného práva Univerzity Komenského Marek Domin pre univerzitný časopis ComenIUS.

S najväčšou pravdepodobnosťou takéto vysvetlenie Matovičovi stačiť nebude a pokúsi sa Kolíkovú zo stoličky vyhnať iným spôsobom. Musel by však na to využiť Eduarda Hegera (45). „Na návrh predsedu vlády prezident vymenuje a odvolá členov vlády a poverí ich riadením ministerstiev,“ píše sa v ústave. Kolíková si však túto možnosť nepripúšťa: „Tému môjho zotrvania vo funkcii považujem za uzavretú. Som nominantkou strany SaS, ktorá má silný poslanecký klub s 19 poslancami v parlamente, a súčasne cítim silnú podporu Hegera.“

Politológ Radoslav Štefančík sa na problém pozrel z dvoch rovín. V tej prvej, formálnej, pripustil, že Kolíková by nemala ostať vo svojej funkcii a mala by podať demisiu. „Ale z politického dôvodu nemá prečo odísť, lebo SaS je druhou najsilnejšou koaličnou stranou,“ povedal Štefančík. Podľa odborníka však ani Sme rodina nebude chcieť koaličnú zmluvu otvoriť, lebo Sulík pohrozil, že si bude nárokovať post predsedu parlamentu. „Keby Za ľudí bez poslaneckého klubu žiadalo toto ministerstvo, tak by to bolo smiešne, lebo nemá výtlak v parlamente,“ dodal Štefančík.

Anketa Myslíte si, že Mária Kolíková ostane ministerkou spravodlivosti? Áno, SaS ju tam udrží 18% Áno, ale nemala by 73% Nie, ale mala by tam zostať 3% Nie, post patrí strane Za ľudí 6% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný