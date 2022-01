Predzvesť útokov do vlastných radov naznačil Matovič už pred voľbami. Po tom, ako Veronika Remišová (45) spolu s ďalšími poslancami opustili klub OĽaNO, šéf obyčajných ľudí ich označil za zradcov. Počas pôsobenia vo funkcii premiéra a neskôr ministra financií sa „obúval“ dokonca aj do prezidentky Zuzany Čaputovej. Najprv to bolo v novembri 2020, keď nepodporila jeho nápad s plošným testovaním, a neskôr preto, že sa s referendovou otázkou o predčasných voľbách obrátila na Ústavný súd. Ten rozhodol, že otázka je protiústavná.

Jednoznačne najčastejším cieľom Matovičových útokov však bol, je a zrejme aj bude Richard Sulík, ktorému okrem iného vytkol, že pre ním nezakúpené testy zomreli tisícky ľudí. „Nebudem reagovať na osobné útoky,“ tvrdí už niekoľko mesiacov Sulík. Nerozhodilo ho ani to, keď ho niekdajší „parťák“ verejne nazval idiotom.

Matovič bol nespokojný aj so šéfkou ŠÚKL Zuzanou Baťovou, ktorá mala výhrady proti očkovaniu neregistrovanou vakcínou Sputnik V. On sám vakcínu vyrokoval a osobne jej dovoz privítal na letisku. „Dáta o vakcíne mali byť dodané výrobcom, ale ani po opakovaných výzvach podstatná časť údajov dodaná nebola,“ písalo sa vtedy v stanovisku ŠÚKL. Matovič napriek tomu počas jedného brífingu spomenul Baťovú až 79-krát! Pozitívne však ani raz. „Čokoľvek, čo povie pani Baťová, nemá cenu. Úmyselne poškodila Slovenskú republiku,“ povedal minister financií.

„On je človek, ktorý je nastavený na svoju prezentáciu a prístup, že keď sa jeho návrhy nestretnú so súhlasom, tak kritizuje,“ povedal politológ Grigorij Mesežnikov (63) s tým, že je jedno či ide o Sulíka, alebo dokonca aj niekoho z vlastných radov, ako napríklad Lengvarský. Práve on je posledné týždne jedným z hlavných cieľov Matoviča, podľa ktorého je horším ministrom ako bol Marek Krajčí (47): „Nie je schopný vymyslieť nástroj, ako zaočkujeme najrizikovejších pacientov.“

Šéf OĽaNO si z času na čas rád zgustne aj na Márii Kolíkovej: „Hlúpo povedané, ale pravdivo – okupuje ministerskú stoličku.“ Kolíkovú nominovala na post šéfky rezortu spravodlivosti strana Za ľudí, v ktorej nastal zásadný rozkol. Až šesť jej poslancov prešlo do klubu SaS a všetci spolu podporujú Kolíkovú. Ani predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár (56) nežiadal jej odstúpenie a tému považoval za uzavretú. Matovič však chce v krátkom čase docieliť odchod Kolíkovej z funkcie. To už nenechalo chladným Sulíka, ktorý naznačil možný scenár, ak Matovič bude trvať na svojej požiadavke: „Ako druhá najväčšia koaličná strana máme nárok na pozíciu predsedu parlamentu a tento nárok si budeme uplatňovať.“

Matovič stihol kritizovať aj ďalších koaličných politikov. Napríklad šéfku zdravotníckeho výboru Janu Bittó Cigánikovú (38) pri jednej nezhode nazval lobistkou súkromnej poisťovne a navyše tvrdil, že ničomu nerozumie. Exministra pôdohospodárstva a nominanta vlastného OĽaNO Jána Mičovského (67) nazval dokonca debilom. Minister školstva Branislav Gröhling (47) zas vraj mohol za nepretestovanie detí pred nástupom do škôl a hnutie Sme rodina Borisa Kollára (46) kritizoval za blokovanie reforiem a najmä slabý boj za očistu Slovenska od mafie. Kollára ako jediného však naďalej považuje za najbližšieho partnera. Ktovie dokedy.

Mesežnikov pripúšťa možnosť, že sa to celé môže otočiť proti Matovičovi. JEHO ŠOKUJÚCE SLOVÁ SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII.

Prečítajte si tiež: