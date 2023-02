Čaputová pritom už v minulosti povedala, že je za čo najskorší termín predčasných volieb, ale bude akceptovať aj 30. september. Dodala, že bude pri tom dôkladne dohliadať na to, aby sa politici správali zodpovedne. Po spŕške návrhov rôznych zákonov, ktoré by mohli zaťažiť štátny rozpočet o obrovskú sumu, ale prezidentka pritvrdila. „Dianie v parlamente pripomína skôr chaos než zodpovednú správu vecí verejných,“ povedala Čaputová s tým, že súčasná politická situácia, charakterizovaná legislatívnou smršťou, ohrozujúcou ústavné princípy a verejné financie, je pre Slovensko neúnosná. Žiada preto skorší termín volieb ako 30. september.

OĽaNO teraz nerozumie údajnej otočke prezidentky o 180 stupňov, keďže sama vraj iniciatívne septembrový termín ponúkla ako akceptovateľnú možnosť, na ktorú nadviazala dohoda bývalých koaličných strán. „Vyhovárať sa na prípadnú poslaneckú iniciatívu poslancov nie je zo strany prezidentky poctivé, keďže skorší termín nezabráni žiadnej poslaneckej iniciatíve a hlavne, ona ako prezidentka má pri každom návrhu v rukách právo veta,“ píše sa v stanovisku OĽaNO s tým, že prezidenta vnáša chaos do spoločnosti a nahráva tak vraj mafiánom a extrémistom v súčasnej opozícii. Pravdou ale je, že poslanci môžu veto prezidentky prelomiť.

Šéf OĽaNO Igor Matovič potom zvolal brífing, kde ešte výraznejšie útočil na prezidentku:

„Ona sa po dvoch týždňoch zobudí a zrazu sa jej to nepáči, lebo jej niekto napísal správu, že čo to spravila. Keď už nejaké rozhodnutie urobí, tak nech drží basu. Do chaosu vnášať chaos nie je zo strany prezidentky na mieste. Jej argumentácia je podlá a myslí si, že ľudia na Slovensku sú hlúpi,“ pritvrdil Matovič na krátkom brífingu. Šéf OĽaNO zároveň prezradil, že ak by sa Čaputová rozhodla pre úradnícku vládu, tak aj on sám by chcel ísť do skorších predčasných volieb: „Nikto nechce, aby si tu prezidentka urobila vládu z politikov Progresívneho Slovenska. A ja od prezidentky očakávam zlomyseľné kroky.“

Matoviča ešte pred brífingom ostro skritizoval aj Rado Baťo, ktorý je manželom bývalej šéfky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Zuzany Baťovej. Tej v minulosti šéf OĽaNO venoval samostatný brífing, na ktorom na ňu útočil. Pozrite sa v galérii, ako si Baťo robil posmech z Matovičovho nápadu, aby mali poslanci plat vo výške priemernej mzdy v národnom hospodárstve.