Nikto z vládnej koalície nechodí za konkrétnym prokurátorom a nehovorí mu, koho má stíhať. Lídra Smeru-SD Roberta Fica treba poraziť politicky. Koalícia nevstupuje do trestného konania, jeho prípad nie je politickou objednávkou. Vyhlásil to poslanec zo Za ľudí Juraj Šeliga počas diskusie v pléne Národnej rady (NR) SR o žiadosti prokuratúry na vydanie Fica do väzby.