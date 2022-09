Známa Kollárova fotka z Kuby s dnes obvineným Tomášom Rajeckým z mafiánskych zoznamov a už odsúdeným Jurajom „Piťom" Ondrejčákom komplikovala lídrovi Sme rodina úvodné roky v politike. „Asi nás tam niekto odfotil. Na Kube som bol s priateľkou na dovolenke, oni tam boli ako skupina. Stretli sme sa. Rajeckého poznám roky, oni sú priatelia,“ povedal k fotke Kollár.

Z nezostrihnutej fotky, ktorá sa objavila v médiách je však zrejmé, že pred fotografom si so spomínanou trojicou zapózoval aj Hagyari. „Na Kube som bol s pánom Kollárom. Biznis trip, čiastočne dovolenka, vtedy moja právna firma pracovala pre Funko, boli sme tam traja (priateľka pána Kollára), mali sme tam niekoľko biznis stretnutí a bývali sme u inžiniera Flogla (žil na Kube a poznal pomery),“ povedal v roku 2016 Hagyari portálu cas.sk.

Nášmu denníku včera ešte doplnil informácie: „Ak niekto tvrdí, že ‚mafián Kollár‘ nebol ani predvolaný k výsluchu, žiadne odsúdenie ani trestné stíhanie... Viem presne, ako to bolo. Vzťahy s Borisom Kollárom máme korektné, priateľské aj pracovné už roky. Spája nás aj charita,” vysvetľoval svoj vzťah s Kollárom. Dokonca ani politológa Radoslava Štefančíka sa nemusí ničoho obávať: „Možno to na neho protikandidáti vytiahnu v rámci negatívnej kampane, ale neublíži mu to. Ľudia ho budú posudzovať podľa toho, čo ako primátor pre Prešov urobil.“

Fotka z Kuby v každom prípade nie je jediné Hagyariho spojenie s Kollárom. V roku 2010 sa chceli obaja politici dostať do parlamentu na kandidačnej listine strany Únia. Lídrom strany bol bývalý člen vedenia STV Branislav Záhradník (49), dvojkou Hagyari a Kollár bol na 7. mieste. Kandidát na primátora Prešova je s Kollárom spätý aj pracovne. Robil mu poradcu a poskytuje mu aj právne služby. „Robím právneho zástupcu Kollárovi v jeho súdnych sporoch, ale nedochádza k žiadnemu zneužitiu prípadných osobných kontaktov,“ povedal pre aktuality.sk Hagyari. Je preto zaujímavé, že jeho právna firma Hagyari & Partners dostala za súčasnej koalície 4 štátne zákazky a vždy boli od rezortu vedenými nominantami Sme rodina. Treba však podotknúť, že ide o zmluvy s nízkymi nákladmi pre štát.

Hagyari je známy svojou láskou k rodnému mestu. Dokonca býva v historickom dome priamo v srdci Prešova, ktorý si zabezpečil ešte pred vstupom do komunálnej politiky, čiže pred rokom 2006, keď sa stal na 8 rokov primátorom tohto krajského mesta. „Dvakrát som zvíťazil vo voľbách s historicky najvyšším počtom hlasov. A verím, že sa mi podarí získať viac projektov do mesta a regiónu. Veď všetky vlády deklarujú vyrovnanie regionálnych rozdielov. Ponúkam mestu istotu dennej práce a postupné naplnenie vízií a smart riešení,“ povedal nám Hagyari. Podľa Štefančíka mu môže dobrý vzťah so Sme rodina v pozícii primátora pomôcť: „Jeho kontakt na vrcholových politikov by malo byť pozitívum. Môžu to byť veľké finančné dotácie, až po stavanie detských ihrísk. V Prešove to môže byť aj to, že sa bude stavať obchvat rýchlejšie a mestu to pomôže.“

Pozrite si v galérii kompromitujúce fotky z dovolenky na Kube.