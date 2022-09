"Slovensko si pripomína veľký sviatok svojej štátnosti. Presne pred 30 rokmi sa odohral zlomový okamih v novodobých dejinách nášho parlamentarizmu. Poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady prijali 1. septembra 1992 základný zákon štátu – Ústavu SR. Spravili tak zásadný politický krok ku vzniku zvrchovanej a nezávislej republiky. Som veľmi rád, že dnešné významné tridsiate jubileum našej ústavy môžeme osláviť spolu na Dni otvorených dverí NR SR," uviedol Kollár.

Kollár vyzdvihol sprístupnenie viacerých priestorov, ktoré si verejnosť bežne nepozrie. "Môžete nahliadnuť do veľkých reprezentačných sál vyzdobených pravým zlatom, v ktorých ako predseda parlamentu prijímam najvýznamnejšie zahraničné delegácie a kde sa udeľujú vysoké štátne vyznamenania či konajú štátne recepcie," priblížil. Návštevníci tiež môžu klásť otázky zástupcom parlamentných politických strán. Majú stánky na Západnej terase Bratislavského hradu.

Pripravená je aj prehliadka vojenskej a policajnej techniky i viaceré ukážky obranných a záchranných zložiek. "Nenechajte si ujsť ani ukážky zásahov príslušníkov špeciálnych jednotiek," doplnil predseda parlamentu. Verejnosť si môže pozrieť napríklad policajné autá a motorky i ďalšiu techniku. Ministerstvo obrany pripravilo ukážky zbraní, techniky, ale aj robota na zneškodňovanie výbušnín či potápačskú výstroj.

Vo východnej časti barokovej záhrady rezort školstva pripravil pre deti rôzne športové aktivity a prezentácie. Na Dolnej východnej terase Bratislavského hradu si návštevníci v stánku ministerstva zdravotníctva môžu zmerať svoj telesný stav či krvný tlak. Na programe sú aj diskusie k 30. výročiu prijatia Ústavy SR. Konať sa budú v Zimnej jazdiarni hradu. O 13.15 h a o 15.00 h.

Slovenské národné múzeum (SNM) zadarmo sprístupnilo svoje výstavné priestory na Bratislavskom hrade. Verejnosť si v hradnom areáli môže pozrieť aj keltsko-rímske archeologické nálezy, ktoré tvoria Keltskú cestu na hrade.

Posledný vstup do budovy NR SR, areálu Bratislavského hradu a priestorov SNM bude možné absolvovať o 16.30 h. Do 18.00 h budú jednotlivé priestory, ako aj hradný areál postupne uzatvárané. Kancelária NR SR prosí návštevníkov, aby pre plynulosť bezpečnostných kontrol nenosili so sebou ostré alebo inak potenciálne nebezpečné predmety.

