Poslanci Národnej rady SR rokovali v utorok (3. 4.) celý deň o žiadosti prokuratúry o vydanie trojnásobného premiéra a lídra Smeru-SD Roberta Fica (57) do väzby. Hoci sa pôvodne odhlasovalo, že rokovať budú aj po 19.00 hodine, predseda parlamentu Boris Kollár zvolal poslanecké grémium, kde sa dohodli na tom, že hlasovanie o Ficovi sa posunulo na stredu o 17.00.

„Dovtedy, myslím si, že v rámci strany Smeru-SD sa buď prihlásení rečníci odhlásia, alebo im prepadne poradie," povedal šéf NR SR, ktorý si tak mohol urobiť omnoho príjemnejší program. Nikoho azda neprekvapí, ak sa dozvie, že svoj drahocenný čas sa tak rozhodol venovať žene. Šéf parlamentu sa totiž vybral na rande so svojou ex a bývalou Miss Slovensko 1996 Lindou Rezešovou.

Kráska, ktorá bola vydatá za košického milionára Júliusa Rezeša, ako aj za popradského podnikateľa Romana Antalu, sa môže popýšiť tým, že doposiaľ sa jej ako jedinej podarilo dostať do chomúta aj starého mládenca Borisa Kollára. Dvojica sa mala v roku 2007 tajne zosobášiť v Las Vegas v čase, keď Rezešová bola ešte zákonitou manželkou Júliusa Rezeša. Manželstvo sa preto považovalo za anulované.

Linda Rezešová a Boris Kollár kedysi. Kráska sa môže popýšiť tým, že doposiaľ sa jej ako jedinej podarilo dostať do chomúta večne starého mládenca Borisa Kollára. Zdroj: Ján Zemiar

Nič to však nemení na tom, že dvojica si naďalej výborne rozumie. Dôkazom toho sú aj zábery, ktoré sa podarili urobiť fotografovi denníka Plus JEDEN DEŇ. Kollár a Rezešová sa rozhodli stráviť spoločný večer v známom bratislavskom obchodnom centre. Nachytali sme ich spolu pri odchode z kina, kde si vychutnali novú romantickú komédiu. Na bývalej modelke, ktorá v rukách držala veľkú škatuľu pukancov, mohol Kollár, ale aj jeho ochrankár, oči nechať. Svoju sexi postavu predviedla v čiernej koženej minisukni, tričku a bunde a v čiernych silonkách. Svoj outfit doplnila o čierne ponožkové tenisky od známeho módneho domu, ktorých cena sa pohybuje v stovkách eur. Fotku Kollára a Rezešovej v kine nájdete v našej galérii!

Boris Kollár v poslednom čase vyzerá, že je opäť vo výbornej forme a to nielen tej fyzickej. Po dlhom čase od autonehody v roku 2020 sa mu podarilo schudnúť a darí sa mu aj na poli lásky. Svoje by o tom vedela hovoriť najmä Barbora Richterová (33), ktorá už čoskoro porodí multioteckovi v poradí 12. dieťa. Ktovie, čo na Borisovo randenie hovorí práve teraz, keď je v požehnanom stave. Pravdepodobné je, že si na to už jednoducho, tak ako ostatné, zvykla. Reakciu Borisa Kollára na kino-večer nájdete v našej galérii!

