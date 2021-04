Situáciu Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorá v tejto chvíli nemá dvoch z troch členov najužšieho vedenia, by bolo vhodné urýchlene riešiť aj v kontexte diania v Českej republike a kauzy Vrbětice.

V diskusii na TASR TV to povedal predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár. Dodal, že jeho hnutie už vybralo meno kandidáta na predsedu SIS priamo zvnútra tejto inštitúcie a prerokovalo ho s premiérom Eduardom Hegerom aj lídrom najsilnejšej vládnej strany Igorom Matovičom (obaja OĽANO). Nepovedal, či ide o námestníka SIS Michala Aláča.

Na snímke je Igor Matovič Zdroj: TASR

Dôveru voči exriaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskému, aktuálne obvinenému v korupčnej kauze, hnutie Sme rodina nestratilo. "Mrzí ma, že dodnes nebol zbavený mlčanlivosti, a teda sa nemôže reálne brániť, lebo by porušil zákon," povedal Kollár.

Snaha hnutia zmeniť legislatívnu úpravu kolúznej väzby podľa Kollára nesúvisí so Pčolinského kauzou. "My sme s týmto prišli už na jeseň minulého roka a veľmi aktívne som sa do toho začal zapájať po smrti generála Lučanského," pripomenul Kollár.

Dodal, že podmienky kolúznej väzby sú na Slovensku veľmi tvrdé a trvať môže teoreticky aj niekoľko rokov, čo krajine vyčíta aj Európska únia. "V Rakúsku je kolúzna väzba maximálne dva mesiace, v Českej republike tri mesiace, v Nemecku je päť alebo šesť mesiacov," naznačil Kollár.

