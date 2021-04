Primátor Hlohovca Miroslav Kollár sa dostal do parlamentu v marci minulého roku ako člen strany Za ľudí, ktorej bol aj podpredsedom. Z koalície a zo strany odišiel vo februári po kritike vlády a vtedajšieho premiéra Igora Matoviča (47) za nezvládanie pandémie. Dnes oznámil, že vstupuje do do mimoparlamentnej strany Spolu.

V rozhovore pre Denník N vysvetlil tiež z akých dôvodov si rozhodol odísť zo strany Za ľudí. Podľa jeho slov, hoci politická strana sa dostala do parlamentu, ale jej výtlak bol pomerne limitovaný. "Andrej Kiska sa z politiky nakoniec stiahol a zrazu som sa ocitol v strane Veroniky Remišovej, do ktorej som, teda nevstupoval. No väčším problémom – a aj dôvodom, prečo som sa ocitol mimo strany Za ľudí, aj koalície – bol spôsob, ako sme my, ako vládna koalícia nezvládali vládnutie. Odvíjalo sa to od Igora Matoviča, čo bol hlavný dôvod môjho odchodu," uviedol.

Kollár tiež vysvetlil prečo pre svoju politickú budúcnosť zvolil presne stranu Spolu. "Povedal som si, že ak už mám urobiť druhý – a zrejme posledný pokus – tak to urobím spôsobom, ktorý budem považovať za správny. Verím, že platforma občiansko-demokratickej strany je priestor, kde sa otvárajú potenciálne možnosti aj pre ďalších ľudí, ktorí budú hľadať širšiu platformu na pôsobenie v politike," hovorí primátor Hlohovca. Neočakáva, že jeho vstup prinesie strane veľa nových voličov, ale poukázal na to, že vie pracovať na straníckom programe a pomáhať budovať štruktúry.

Počas vládnej krízy vo februári a marci stranu Za ľudí opustili dvaja koaliční poslanci. Okrem Kollára zo strany vystúpil aj Tomáš Valášek. Ten pred týždňom oznámil svoj vstup do mimoparlamentnoj strany Progresívne Slovensko.