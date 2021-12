Kedysi noblesné večierky, drahé autá, nádherné Vianoce, novoročné lyžovačky na Donovaloch a dnes pochmúrna predvianočná atmosféra. Tak by sa dala opísať situácia v domoch patriacich Kočnerovcom a Bašternákovcom. O nič veselšie to nie je ani v komplexe Bonaparte, kde býval Robert Fico práve v byte daňového podvodníka Ladislava Bašternáka.

Kočner si v čase slobody dokázal užívať život plnými dúškami. Medzi jeho kamarátmi nechýbali politici, vplyvní podnikatelia, ale aj ľudia zo šoubiznisu. Známe sú napríklad jeho fotky s terajším predsedom parlamentu Borisom Kollárom, europoslankyňou Monikou Beňovou, modelkou Adrianou Sklenaříkovou, podnikateľom Vašom Mikom či marketérom Fedorom Flašíkom. Na chate samozrejme nemohli chýbať vianočné výzdoby a dobrá nálada.

Marian Kočner (vpravo) trávil kedysi sviatky s celebritami ako Adriana Sklenaříková (vpredu), Boris Kollár (vľavo), či Monika Beňová (vedľa Kočnera). Zdroj: Ján Krošlák

Teraz je to už ale horšie. Kočner si odpykáva 19-ročný trest za falšovanie zmeniek a veselo to nevyzerá ani v jeho dome. Hacienda, ktorú si vybudoval na bratislavskej Kolibe síce vykazuje známky Vianoc, no zdá sa, že výzdoba pribudla len z povinnosti. Podobne je na tom aj dom Ladislava Bašternáka písaný na jeho manželku. Jeden z jeho susedov ale vianočnú atmosféru na ulici určite zlepší. „Chystám sa vyzdobiť dom, nech je to tu pekné,“ povedal nám Bašternákov neďaleký sused.

Smutno to vyzerá aj v komplexe Bonaparte, kde dlhé roky býval Fico. Komplex je vyzdobený len minimálne a tiež to nevyzerá, že by milionári obývajúci luxusnú budovu nejak výrazne prežívali čaro Vianoc. Bývalý premiér v minulosti tvrdil, že sa z bytu odsťahuje, akonáhle bude Bašternák obvinený. Napokon sa z Bonaparte odsťahoval až keď Bašternáka odsúdili.

