Bašternáka odsúdili v marci 2019 na päťročný nepodmienečný trest za neodvedenie daní a poistného. Cez svoju firmu BL-202 si v roku 2012 kúpil sedem bytov v luxusnom komplexe Five Star Residence za 12 miliónov eur. Byty ale mali nižšiu hodnotu. Odsúdený si tak neodôvodnene uplatnil nárok na odpočítanie DPH vo výške takmer dva milióny eur. Po vznesení obvinenia si uplatnil takzvanú účinnú ľútosť, peniaze štátu zaplatil, ale ani to mu nepomohlo. Okrem nepodmienečného trestu mu prepadol aj majetok.

Najnovšie je Bašternák obžalovaný z ďalšieho daňového podvodu datujúceho sa do roku 2013 vo výške 200-tisíc eur. Ku skutku sa priznal hneď z úvodu pojednávania, ktoré sa konalo v septembri. V tomto prípade súdy ešte definitívne nerozhodli. Bašternákov obhajca Peter Filip na úvodnom pojednávaní ale prezradil, čo o ňom vraj hovoria pracovníci v Ústave na výkon trestu, ako aj to, ktoré jeho povahové črty sa mali zmeniť k lepšiemu a tiež, akú rôznorodú prácu za mrežami vykonáva.

„Je pokornejší, poslušný a vzorom pre ostatných, ako vstúpiť do pracovného procesu a podávať výkony na požadovanej úrovni,“ povedal Filip. Podľa neho sú všetky referencie od pracovníkov ústavu na jeho klienta pozitívne. „Teraz robí v sklade, pred tým rozvážal jedlo po celom ústave na jednotlivé baráky a ešte skôr šil topánky,“ dodal Filip. Možno aj všetky tieto v sebe nájdené vlohy Bašternákovi dodali silu o snahu ísť na slobodu. Podmienečné prepustenie odsúdeného s nariadenou kontrolou technickými prostriedkami (monitorovací náramok na nohe) navrhol riaditeľ Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom Dušan Bartoš. Bašternák si trest odpykáva práve v Dubnici.

Šéf Smeru Robert Fico žil dlhé roky v Bašternákovom byte v komplexe Bonaparte. Bývalý premiér sľuboval, že sa od neho odsťahuje, až keď bude Bašternák obvinený, no to sa napokon neudialo. Fico sa odsťahoval až pár mesiacov po tom, ako bol Bašternák právoplatne odsúdený. Šéf Smeru zanechal v byte po svojom odchode doslova smršť a vytrhal dokonca aj zárubne. Rozhodovanie o Bašternákovom podmienečnom prepustení z väzby začne od 9.00. Rozhodovať sa bude aj o ďalších osobách a na teraz nie je známe, v akom poradí. Je teda možné, že sa o tom, či pôjde Bašternák na slobodu dozvieme onedlho, alebo až v popoludňajších hodinách. Ak by sa dostal na slobodu, bol by nielen prvou osobou napojenou na Smer ktorá bola odsúdená, ale tiež prvým, kto sa spoza mreží už aj dostal.

Správu budeme aktualizovať.