Kde sa to v nej zobralo? Beňová chrlí oheň a síru na exkolegu Pellegriniho a Borisa Kollára

Europoslankyňa Monika Beňová nahliadla opäť do domácej politiky a to asi nemala robiť. Namiesto zabávania sa s dcérou Leuškou sa rozčúlila pri pozeraní diskusie jej bývalého kolegu zo Smeru Petra Pellegriniho a šéfa Sme rodina Borisa Kollára. Ťažko z jej slov povedať, kto z nich dvoch ju viacej nasrdil, no lídri Hlasu a Sme rodina by si jej slová radšej ani nemali čítať.