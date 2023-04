Žena menom Etiene, ktorá europoslankyni a jej partnerovi pomáha s výchovou Leušky, nie je podľa Beňovej klasická opatrovateľka. Je to vraj výborná žena a priateľka, ktorá prišla na Slovensko z Brazílie spolu so svojim manželom, ktorý tu pracuje pre zahraničnú spoločnosť a s dvomi deťmi: „Sú to naši priatelia, vážim si ich a za jej pomoc som vďačná. Nevidím rozdiel v tom, či žena, ktorá chodí do práce, dá dieťa do jasieľ, alebo ho nechá doma s niekým, komu dôveruje, a s kým je jej dieťa rado, spokojné a veselé.“

Beňová vysvetlila, že v Európskom parlamente je materská dovolenka iba 6 mesiacov, no kvôli Covidu a práci z domu mohla byť s Leou jeden rok. Potom sa ale musela rozhodnúť čo ďalej a vysvetlila, prečo preferovala "opatrovateľku": „Do jasieľ som dcérku dať nechcela aj preto, aby som sa nemusela naštvaným rodičom ospravedlňovať, prečo ´obsadzujem´ miesto pre iné deti.“ Europoslankyňa tým naznačila, že nie každá matka si môže dovoliť či už opatrovateľku, alebo súkromné jasle.

No to, čo prezradila následne, je naozaj šľachetné: „Momentálne už riešim škôlku. Viem, že v tých štátnych je nedostatok miest a niektoré maminy, ktoré by potrebovali ísť do práce, sa k voľnému miestu nevedia dostať. Preto hľadáme škôlku súkromnú.“ Beňová si je podľa vlastných slov vedomá, že za škôlku zaplatí viac ako 600 eur mesačne. Uvedomuje si ale, že z jej platu to zafinancuje oveľa jednoduchšie ako iné matky: „Je to pre nás dostupnejšie, ako pre iné rodiny, ktoré by možno kvôli našej dcérke miesto v štátnej škôlke nedostali. Je to naša voľba a rozhodnutie, pri ktorom sme zohľadnili veľa faktorov. Našich osobných, ale aj spoločenských.“

