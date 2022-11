NAĎ po kauze s vývozom tovaru do RUSKA prišiel so ŠOKUJÚCIM NÁVRHOM: Vie, ako všetkému ZABRÁNIŤ

Minister obrany Jaroslav Naď sa vyjadril k situácii so súčiastkami vyvážanými do Ruska a Iránu, ktoré môžu byť použité na výrobu zbraní a SaS to označilo za megaškandál. Podľa neho liberáli len politikárčili a nič zlé sa nedeje. Minister napriek tomu prišiel s návrhom, ako zamedziť podpore Ruska a Iránu počas agresie na Ukrajine.