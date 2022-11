To, že sa do Ruskej federácie alebo do Iránu exportujú zariadenia, ktoré sa môžu stať či už výrobným prostriedkom alebo súčasťou nejakej zbraňovej techniky, je vážny problém. Nekonanie zo strany colnej časti finančnej správy je vážnym zlyhaním. Na tlačovej konferencii strany Sloboda a Solidarita (SaS) to dnes konštatoval predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič (SaS).

Práve colníci majú podľa Viskupiča povinnosť odhaľovať nedovolené vývozy, kontrolovať, či sa nejedná o tovary a technológie dvojakého použitia, majú vynucovať dodržiavanie sankcií. "Zákon jednoznačne umožňuje za porušenie povinnosti pri exporte tovaru a technológii dvojakého určenia uložiť pokutu až do výšky trojnásobku hodnoty vyvážaného produktu," vysvetlil Viskupič.

Podľa predsedu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraja Krúpu zasadne vo veci na budúci týždeň v stredu mimoriadny výbor parlamentu pre financie ako aj obranu a bezpečnosť. Ako povedal, Slovensko dalo "podpásovku" Ukrajine a pomáha Rusku.

„Je to škandál, ktorý nielenže prekračuje hranice Slovenska, ale prekračuje aj hranice Európy. Slovensko masívnym spôsobom porušuje embargo na vývoz materiálu duálneho využitia do krajín ako je Irán, Rusko a Bielorusko. Vyjadrenia finančnej správy k tejto téme považujem za škandalózne. Myslím si, že dochádza k zásadným zlyhaniam, ktoré sa snaží zamiesť pod koberec," dodal Krúpa s tým, že „ministerstvo financií sa takto podieľa na pomoci agresorovi". "Či je to úmysel alebo nekompetentnosť, to ešte uvidíme," zdôraznil.

Viskupič uviedol, že odhalenia prinášajú otázky, či sa jedná len o zlyhanie colnej časti finančnej správy, alebo či sa colníci dokonca priamo podieľali na nekalých obchodoch a na takomto porušovaní sankcií.

„Toto je otázka, ktorá musí byť dôkladne vyšetrená a zodpovedaná," dodal Viskupič. Ministerstvo hospodárstva a iné zložky boli podľa neho v tomto obchádzané a firmy sa obracali priamo na Colný úrad SR, ktorý im dával povolenia, aby takýto tovar vyvážali. "Avšak bez toho aby si preverovali, kde tieto materiály môžu ísť a čo sa s nimi môže robiť," vysvetlil Viskupič.

Krúpa taktiež doplnil, že informácia prišla od aliančnej spravodajskej služby. „Otázkou je, ako je to možné, že my, ako aliančná krajina, sme túto informáciu nedostali, alebo keď aj áno, tak prečo sme sa ňou nezaoberali, alebo kde skončila, že to muselo ísť takouto cestou. Otázkou teda je, ako a kde došlo k zlyhaniu spravodajských služieb a iných orgánov, ktoré sa týmto mali zaoberať," uviedol Krúpa.

