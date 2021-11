Kontroverzná nahrávka, ktorá vznikla pôvodne z dôvodu dokázania pytliactva, sa ocitla u vyšetrovateľov v kauze Očistec, kde je okrem iných obvinený aj policajný exprezident Tibor Gašpar (59). Po dôkladnom prešetrení jej obsahu môžu mať problémy nielen aktéri diskusie nahrávky pre možnú snahu o ovplyvňovanie trestných vecí, ale aj policajti, cez ktorých sa videá dostali k verejnosti. „Prístup k nahrávkam malo 20 policajtov a nikto iný. Preveríme každého z nich. Pôjdu na detektor lži,“ povedal policajný prezident Štefan Hamran pre reláciu TV Markíza Na telo plus s tým, že verejnosť sa do mesiaca dozvie, kto je podozrivý.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka (51) vydal po zverejnení nahrávok pokyn na preverenie ich úniku do médií z hľadiska možného naplnenia skutkových podstát trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti. „Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážil sebe alebo inému neoprávnený prospech, sa potrestá odňatím slobody na dva až päť rokov,“ píše sa v zákone. Ak by pritom činiteľ zmaril alebo sťažil inému uplatnenie jeho základných práv a slobôd, môže to byť dokonca 12 rokov odňatia slobody!

Hlavný aktér nahrávok predseda Smeru Robert Fico už avizoval, že sám podá trestné oznámenia za to, že ho nezákonne sledovali a vyrábali záznamy, pričom išlo o súkromné rozhovory. Je preto možné, že jeho trestné oznámenie sa bude týkať jeho základných práv a slobôd. „Rovnako vyvodím trestnoprávnu zodpovednosť proti médiám, ktoré zverejnili tieto nahrávky,“ vyhrážal sa vo videu na sociálnej sieti. Podľa riaditeľky Nadácie Zastavme korupciu Zuzany Petkovej sa pri zverejnení nahrávok kráča po tenkom ľade, ale rozhoduje verejný záujem. Advokát pre trestné právo Vladimír Varinský vidí v stíhaní novinárov taktiež problém: „Ani neviem, aký trestný čin by tam mohol byť. Možno niečo s utajovanými skutočnosťami, ale toto by tak nemalo byť kategorizované. Ak si niekto dá tú robotu a bude tam hľadať niečo za každú cenu, tak vždy si viete vyložiť ten zákon tak, ako vám zrovna vyhovuje.“

Hamran sa vyjadril aj k častej otázke, prečo sa chata neprestala odpočúvať, keď sa zistilo, že účastníci stretávok nehovoria o pytliactve, ale o iných trestných veciach. „Príkaz na odpočúvanie vydal sudca. Keď pri ňom zistíte iné okolnosti, ktoré sú významné pre iné trestné konanie, tak sa to dá sprocesniť a použiť,“ povedal Hamran s tým, že situácií, keď sa pri odpočúvaniach v jednej trestnej veci narazí na inú, nie je málo. Policajný prezident si myslí, že to, či sa kvôli aktérom rozhovorov začne trestné stíhanie pre možné ovplyvňovanie trestných vecí, bude známe do štyroch týždňov: „Nedá sa vylúčiť, že obvinený nebude nik, alebo ich bude niekoľko. Vyšetrovatelia si to naštudujú, porovnajú a vyhodnotia.“

