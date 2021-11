Najnovší prieskum voličských preferencií sa uskutočnil 20 mesiacov od minuloročných volieb. Ukazuje tak jasný pokles koalície a súčasne vzostup opozičných strán. Odborníci prezradili aj to, prečo po vypuknutí odpočúvacej kauzy podpora opozičného Smeru–SD neklesla, ale práve naopak.

Čo o politickej situácii hovorí najnovší prieskum voličských preferencií? Najviac hlasov by vo voľbách získal mimoparlamentný Hlas-SD, ktorému agentúra Focus namerala 19,3 percenta. Prieskum vytvorila pre reláciu televízie Markíza Na telo.

Prekvapil však opozičný Smer-SD, ktorý by s 15,5 percenta voličských preferencií skončil ako druhý. Ani po medializovaných nahrávkach z poľovníckej chaty, na ktorých sa nachádza práve šéf strany Robert Fico (57), im od posledného prieskumu voličské preferencie neklesli, práve naopak. Strana pritom po odchode členov, ktorí založili Hlas-SD, v minuloročnom júlovom prieskume agentúry AKO klesla na 10,7 percent. Odvtedy ich preferencie rastú.

Politológ Grigorij Mesežnikov pre denník Plus JEDEN DEŇ zdôraznil, že na hodnotenie možného úbytku hlasov zatiaľ prešlo príliš málo času: „Voliči Smeru sú menej citliví na podobné kauzy či na čistotu v politike. Je medzi nimi totiž silná emocionálna nadväznosť na Roberta Fica. S konečným hodnotením by som však počkal.“ Jeho kolega politológ Jozef Lenč zdôrazňuje, že prieskum sa konal medzi 20. a 27. októbrom, teda v období, keď kauza ešte len vypukla. „Robil sa v čase, keď možno boli nejaké prvé informácie, že bolo niečo nahrané, ale nebol známy obsah. Preto by som možno počkal na ďalšie prieskumy,“ povedal.