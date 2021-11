Nahrávka z chaty pri Veľkom Ďure, na ktorej sa účastníci bavili o trestných veciach, vyvoláva aj po dnešku čoraz viac otáznikov ako odpovedí. Jeden z aktérov videonahrávky a šéf Smeru Robert Fico prišiel so závažnými tvrdeniami, že odposluch bol nezákonný a on sa ide brániť právnou cestou!

Šéf Smeru prekvapil už názvom tlačovej konferencie - Robert Fico si doniesol čerstvú divinu! Narážal tak na závažnú kauzu, kde sa on, exminister vnútra Robert Kaliňák, obhajca Tibora Gašpara Marek Para, podnikateľ Miroslav Bödör a Gašparov syn Pavol zhovárali o živých trestných veciach. Niektoré ich rozhovory sa javili, že sú minimálne na hrane zákona. „Mohol by som sa zasmiať na pytliactve,“ povedal Fico s tým, že tak neurobí a prejde na závažné veci.

Práve kvôli pytliactvu mala byť na chate nainštalovaná kamera, ktorá rozhovory nasnímala. Fico ale tvrdí, že skutočným dôvodom bolo jeho odpočúvanie. „Urobili to, ako to urobili. To len svedčí o ich chytrosti a primitívnosti. Chcel by som vám dať dôkaz, ako to bolo,“ povedal Fico s tým, že má v rukách úradný záznam prokurátora Okresnej prokuratúry Levice, ktorý podal návrh na toto sledovanie.

„Prokurátor hovorí jasne, že 18. októbra 2021 vyšetrovateľ predložil Okresnej prokuratúre správu, podľa ktorej sa vykonanými úkonmi nepodarilo zistiť informácie oprávňujúce vzniesť obvinenie ku konkrétnej osobe a neboli zistené informácie, ktoré by potvrdzovali spáchanie trestného činu,“ povedal Fico. Šéf Smeru sa pýta, prečo sa potom video objavilo v médiách o týždeň neskôr. Vidí za tým snahu o jeho diskreditáciu.

Fico tvrdí, že nemá problém, ak sa zverejní všetko, čo na nahrávkach je. Podľa neho ale kadekto z Orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) hovorí o tom, ako chce únik videa vyšetriť, ale nič sa vraj nedeje. „Nezostáva nám nič iné, ako urobiť trestnoprávne kroky. Budeme určite podávať trestné oznámenia voči tým, ktorí nezákonne sledovali a nezákonne vyrábali záznamy,“ povedal Fico. Bývalý premiér dokonca očakáva od OČTK, že niekto za vraj nezákonne vyhotovené obrazovo-zvukové záznamy vyvodí zodpovednosť aj voči médiám, ktoré tieto nahrávky sprostredkovávali verejnosti.

K samotným rozhovorom, ktoré sa na nahrávke objavili sa ale Fico vyjadriť nechcel: „Nemám dôvod komentovať nahrávky, ktoré boli vyhotovené nezákonne a nie je na nich žiadna trestná činnosť.“