Stretnutia Zsuzsovej s Andruskóm na súde boli doteraz vždy pikantné. „Dala si spraviť prsia. To som jej ja vyplatil,“ povedal odsúdený v jednej zo svojich výpovedí pred súdom. Volavka to odmieta. Oveľa závažnejšie slová ale Andruskó hovorí o tom podstatnom: „Vždy som vypovedal, že objednávateľom vraždy je Kočner a sprostredkovateľom Zsuzsová.“

Ján Kuciak († 27), ktorý písal investigatívne články o Kočnerovi (časom bolo veľa z jeho článkov potvrdených), odsúdenom Ladislavovi Bašternákovi a exministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi, oligarchoch Norbertovi Bödörovi, Jozefovi Brelovi (dnes obžalovaný), o bratovi šéfa Smeru Roberta Fica Ladislavovi, atď, bol zavraždený 21. februára 2018 spolu so svojou snúbenicou Martinou Kušnírovou († 27) v ich dome vo Veľkej Mači. Vyšetrovatelia a prokuratúra si myslia, že objednávateľom vraždy je Kočner, o ktorého podozrivých aktivitách písal Kuciak najčastejšie.

K vražde sa priznal Miroslav Marček, ktorý si odsedí 25 rokov. Na miesto činu ho doviezol jeho bratranec Tomáš Szabó, tiež odsúdený na 25 rokov. Sprostredkovateľ vraždy Andruskó dostal za svoju súčinnosť s políciou 15 rokov nepodmienečne. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) Kočnera a Zsuzsovú oslobodil spod obžaloby (tak v prvom, ako aj v druhom kole pojednávaní označil Andruskó ako objednávateľa vraždy Kočnera, a ako sprostredkovateľku Zsuzsovú, teraz sa pred súdom predstavuje opäť). Po odvolaní prokurátora to ale Najvyšší súd zmenil kvôli aj nesprávnemu vyhodnoteniu dôkazov, a tak ŠTS rozhoduje opäť. Prípad bol spojení s objednávkou vrážd Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho, ktoré si mal tiež objednať Kočner. Vraždy prokurátorov sa našťastie neuskutočnili.

Andruskó prišiel tradične s kuklou na hlave, ktorú si dal ale počas výsluchu dole. Zsuzsová, ktorá chodí na pojednávania zriedkavo, si jeho výpoveď ani tentokrát nenechala ujsť. Kľúčový svedok sa počas spontánnej časti výpovede venuje tomu, ako bol zastrašovaní políciou: „Vyhrážali sa mi aby som držal hubu. Že zle dopadnem. Podal som v tejto veci trestne oznámenie.“ Andruskó zašiel ale ešte ďalej. Podľa neho chýbajú v spise niektoré časti z jeho výpovede a polícia pracuje pre Bödörovu mafiu. Kočner sa mu mal dokonca vyhrážať zabitím.

Toto Kočner so Zsuzsovou len tak ľahko nerozdýchajú! Na súde sa vykonal nový dôkaz, ktorý je ešte z obdobia pred vraždou snúbencov a dokazuje, že za snahou o likvidáciu Žilinku bol práve Kočner. Ide o list z 27. januára 2018, ktorý napísal Andruskó. Svedok v ňom spomína likvidáciu Žilinku, ktorú si mal objednať Kočner cez "psychopatickú vrahyňu" z Komárna. Zsuzsová žila pred zadržaním práve v Komárne. List bol napísaný necelý mesiac pred vraždou Kuciaka (21. február 2018), ktorá bola vykonaná ako "náhrada" za to, že likvidácia Žilinku ani Lipšica nevyšla. Dôležitý je ale fakt, že Andruskó označil za objednávateľov vraždy Kočnera so Zsuzsovou dávno pred tým, ako bol obvinený. To znamená, že keby ho niekto obviňoval z toho, že proti Kočnerovi a jeho volavke vypovedá len preto, aby on sám získal nižší trest, tak nepochodí. Andruskó totiž mesiac pred vraždou nemal prečo klamať. Obvinený bol až 27. septembra 2018. Andruskó okrem iného v liste píše aj to, že sa bojí o svoj život.

Predsedníčka senátu ŠTS Ružena Sabová dnes oznámila, že na jednom z ďalších pojednávaní opätovne vypočuje nitrianskeho oligarchu Norberta Bödöra. To od ŠTS žiadal Najvyšší súd s tým, aby bola overená dôveryhodnosť Andruskóa.

Pojednávanie začalo 9.00. Správu budeme aktualizovať.

