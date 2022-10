Čakanie na spravodlivosť v prípade vraždy Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovovej († 27) sa už naťahuje viac ako 4,5 roka. Posledné pojednávanie dopadlo prinajmenšom zvláštne. Dôležitý svedok a exsiskár Peter Tóth odmietol vypovedať a zo súdu utiekol pred novinármi behom. Tento týždeň to pre obžalovaných Mariana Kočnera, Alenu Zsuzsovú a ďalších už také veselé nebude. Tomáš Szabó sa priznal k časti ohavných činov a spozná svoj trest.

Prípady vrážd snúbencov a snaha o likvidáciu prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho, sú spojené do jedného súdneho procesu, lebo podľa vyšetrovateľov spolu súvisia. Za objednávkou všetkých vrážd má stáť Kočner, ktorému v tom mala intenzívne pomáhať Zsuzsová. „Bavili sme sa, kto vykoná likvidáciu a že nedokážem len tak niekoho zabiť. Marček povedal, že to spraví. Mal som šoférovať. Šufliarskeho sme chceli zastreliť, keď pôjde ráno k autu. Je mi to ľúto a som rád, že sa nikomu nič nestalo,“ kajal sa pred súdom Szabó pri svojom priznaní.

Szabó je už odsúdený na 25 rokov nepodmienečne za účasť na vražde Kuciaka a Kušnírovej. Aj v tomto prípade robil šoféra jeho bratrancovi Miroslavovi Marčekovi, ktorý sa k zastreleniu snúbencov priznal. Dostal rovnaký trest ako Szabó. V prípade zabitia snúbencov je už odsúdený na 15 rokov aj Zoltán Andruskó, ktorý mal ohavný čin sprostredkovať medzi Zsuzsovou a bratrancami. Od svojho obvinenia spolupracoval s políciou, preto napokon skončil s miernym trestom.

Jasne vpred mohol celé dokazovanie posunúť na poslednom pojednávaní Tóth. Na súd sa ale nedostavil. Napokon ho predviedla hliadka obvodného oddelenia v Bernolákove. On ale odmietol vypovedať. Tóth svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že je obvinený v prípade prípravy Kočnerovej stránky Na pranieri. Keďže prípady spolu súvisia, Tóth uplatnil svoje zákonné právo. Následne utiekol pred novinármi.

Už zajtra sa začína pojednávať od 8.00 práve kvôli tomu, že sa bude rozhodovať o Szabóovom treste. Predpokladalo sa teda, že Zsuzsová sa tento týždeň bude pojednávaní zúčastňovať napriek tomu, že z niektorých posledných sa ospravedlnila a dala súhlas na to, aby sa konalo v jej neprítomnosti. Snúbencov zavraždili 21. februára 2018 v ich dome vo Veľkej Mači. Dnes sa pojednávanie začalo o 9.00.

„Na želanie Zsuzsovej sa pojednávanie vykoná bez obžalovanej,“ prečítala sudkyňa prekvapivé rozhodnutie Zsuzsovej. Dnes sa budú čítať listinné dôkazy. Začalo sa s Tóthovou výpoveďou z prípravného konania. Exsiskár hovoril aj o tom, ako Kočner zakladal stranu Cieľ a reláciu Na pranieri. Správu budeme aktualizovať.

Prekvapil tak aspoň Kočner, ktorý sa objavil v celkom novom type väzenského oblečenia. JEHO ZÁBERY SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII.

