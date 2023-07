Súčasná predvolebná kampaň sa od začiatku nesie v znamení populistických sľubov, slovných útokov a tvrdení, kto s kým nepôjde do koalície. Volebný program, ktorý by mal byť pre občanov to najpodstatnejšie, predstavujú strany pozvoľne. Už teraz je však jasné, kto bude na aké témy lákať voličov. Smer Roberta Fica (58) hovorí o rozdávaní peňazí rôznymi spôsobmi, Hlas aj o regiónoch, PS o právach LGBTI ľudí, SaS o zdravotníctve a mnohé strany o kresťanských hodnotách. Dôležitou témou je aj zahraničnopolitické smerovanie Slovenska. A čo spravodlivosť?

Najnovší prieskum agentúry AKO stavia do pozície víťaza volieb Smer. Ten má na svojej stránke k voľbám 2023 ako prvú tému uvedenú „Sociálny štát". „Smer bude v prípade vysokých úrokov na hypotekárne úvery presadzovať štátny príspevok, aby sa úvery stali pre obyvateľov s nižšími príjmami dostupnejšími,“ píše sa v jednom zo sľubov. Smer chce tiež skrátiť pracovný týždeň a prichádza aj s ďalšími nápadmi, ktoré budú mať negatívny dosah na štátny rozpočet, a teda aj na možnú komplikáciu pri vyplácaní inej pomoci ľuďom. Zaujímavosťou je, že strana kritizuje prácu polície, no v rámci volebného programu doteraz nezverejnili návrhy, ako by mal právny štát fungovať. Politické body však zbierajú aj slovnými útokmi na oponentov a prezidentku Zuzanu Čaputovú (50).

S volebným programom sa neponáhľa ani preferenčne druhý Hlas. Prioritami strany Petra Pellegriniho (47) však bude sociálna politika a silný štát: „Budeme presadzovať koncept silného štátu, ktorý má v rukách dostatočné nástroje, aby strategickými rozhodnutiami v oblasti energetiky a potravín dokázal ľuďom pomôcť.“ V Hlase sa zameriavajú aj na rozvoj regiónov, do ktorých chcú preinvestovať z eurofondov miliardu eur ročne. Pellegriniho strana deklaruje, že po voľbách bude spolupracovať iba so stranami, ktoré nespochybňujú naše členstvo v EÚ a NATO a vyhraňujú sa tiež voči OĽaNO. Prekvapivé je, že aj oni zatiaľ málo hovoria o téme spravodlivosti, ale aj zdravotníctva.

PS otvorilo okrem tradičných tém ako školstvo, sociálna politika aj problematiku životného prostredia a podporu rovnosti. „Páry rovnakého pohlavia a ich rodiny právne neexistujú, čo ich vystavuje nespravodlivosti,“ vyhlásila podpredsedníčka PS Lucia Plaváková (39). Problém s témami LGBTI, ktoré bude presadzovať PS, môže mať hlavne KDH, ktoré skončilo v prieskume na 7. mieste so 6,5 %. „Ak by niekto chcel zaviesť registrované partnerstvá v akejkoľvek podobe, tak zhasla fajka,“ povedal predseda KDH Milan Majerský (52). Konzervatívci sa v kampani zaoberajú hlavne podporou rodín. „Mamy detí do 15 rokov dostanú deň voľna v mesiaci navyše,“ píše sa v ich programe. Okrem toho sa KDH na svojich stránkach venuje zdravotníctvu, školstvu či daňovému systému. Ani oni sa však veľmi nezaoberajú témami spojenými so spravodlivosťou.

