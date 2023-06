Predčasné voľby do Národnej rady (NR) SR, ktoré sa uskutočnia 30. septembra, budú stáť vyše 16,8 milióna eur. Vyplýva to z harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb z dielne ministerstva vnútra (MV), ktorý v stredu schválila vláda.

"Na zabezpečenie prípravy a vykonania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 je potrebné uvoľniť finančné prostriedky pre kapitolu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 13.686.875 eur a kapitolu Štatistického úradu Slovenskej republiky vo výške 3.148.630 eur," píše sa v predloženom materiáli.

Peniaze pre rezort vnútra pôjdu najmä na úhrady náhrady mzdy členom volebných komisií a na odmeny členom a zapisovateľom okresných a okrskových volebných komisií. Ďalej napríklad na tlač hlasovacích lístkov či volebných tlačív. Tiež na zabezpečenie hlasovania poštou, zabezpečenie činnosti volebných komisií, vybavenie volebných miestností či na ochranu verejného poriadku v deň konania volieb. Peniaze pre ŠÚ SR zahŕňajú výdavky na spracovanie výsledkov volieb.

Zriadených bude 49 okresných volebných komisií a tiež okresná volebná komisia pre voľbu poštou. Predpokladá 6010 okrskových volebných komisií a 20 okrskových volebných komisií vytvorených pre osobitný okrsok.

Odmena člena okrskovej volebnej komisie bude vo výške 62,2 eura, predseda okrskovej volebnej komisie dostane 80,86 eura a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie 77,75 eura.

Minister vnútra Ivan Šimko po rokovaní vlády uviedol, že počas konania volieb sú naplánované štandardné bezpečnostné opatrenia. Policajný zbor aj rezort vnútra sú v prípade potreby pripravení reagovať na vzniknutú situáciu.

Suma výdavkov zo štátneho rozpočtu sa podľa šéfky odboru volieb ministerstva vnútra Evy Chmelovej iba odhaduje. "Vieme sa len domnievať, koľko bude členov komisií a volebných okrskov. Pre každé voľby sa otvára rozličné množstvo okrskov. Voľby do Národnej rady SR sú náročnými voľbami. Zrejme aj obce budú na to prihliadať a budú okrsky robiť menšie. A budú sa pridržiavať viac zákona, že by mal mať okolo 1000 voličov," povedala. Ako doplnila, zatiaľ k strede ráno o voľby poštou zo zahraničia požiadalo okolo 8500 voličov.

Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Volebná kampaň sa začala 9. júna.