Doteraz lyžiarske strediská príliš veľa radosti nemali! Rekordne vysoké teploty a nedostatok snehu zákazníkov skôr odradili. Našťastie prišla zmena a toľko očakávaná zima je tu. Ostanú však lyžiari na Slovensku alebo sa vyberú radšej do zahraničia?

Aj v tomto prípade platí, že doma nikto nie je prorokom. Kým Slováci vyrážajú lyžovať do Rakúska, zahraničie chváli naše zimné stredisko. Konkrétne portál Euronews zostavil rebríček šiestich najlepších stredísk v Európe za prijateľné ceny. Viete, na ktoré miesto zaradil Jasnú v Nízkych Tatrách? Na prvé!

V Jasnej a v ďalších strediskách konečne nasnežilo a panuje tu typické zimné počasie. Takže lyžiari sa môžu vydať na svahy! Zdroj: archív TMR

Áno, podľa Euronews je Jasná najlepšie lyžiarske stredisko v Európe. Tvrdí, že je ideálne pre milovníkov adrenalínu a ešte aj za dobré peniaze. Je tu 50 km zjazdoviek, ale úplne najlepšie sú podľa Euronews trasy mimo zjazdoviek, ktoré vedú cez les po oboch stranách Chopku. Upozorňuje, že Jasná je o niečo drahšia ako ostatné strediská v zozname, ale uprednostňujú ju aj profesionáli.

Je pravda, že ak idete lyžovať do zahraničia, musíte rátať nielen s cenami skipasov, ale aj s nákladmi na dopravu, stravovanie a ubytovanie. Ak si to prerátate, je možno výhodnejšie ostať na Slovensku – najmä ak to na svahy nemáte ďaleko.

