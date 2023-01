BLUE MONDAY: Vaše super TIPY ako poraziť zlú náladu a pochmúrne myšlienky! ×

Tretí januárový pondelok je považovaný za najdepresívnejší deň v roku. Pôvodne to bol marketingový ťah, lenže skúsenosti ukazujú, že je naozaj ťažký. Ako sa so zlou náladou vysporiadať aj v iné dni? Pýtali sme sa na Facebooku Plus JEDEN DEŇ.