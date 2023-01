Konečne zima so snehom! Podľa meteorológov z iMeteo to vyzerá tak, že budúci týždeň sa počasie výrazne zmení nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. "Do konca týždňa nás výraznejšia zmena v doterajšom priebehu počasia nečaká. V piatok bude cez naše územie postupovať studený front, ktorý prinesie zrážky na viaceré miesta nášho územia a sneženie príde len na hory. K výraznejšej zmene dôjde v budúcom týždni," predpovedajú meteorológovia.

Ochladenie na našom území spôsobí polárny vír, čo je vietor vo veľmi vysokých výškach atmosféry. "Rozpad polárneho víru spôsobí, že studený vzduch z Arktídy má voľnú cestu napríklad aj do Európy, čo sa počas nasledujúcich dní aj stane," informujú. Počasie sa na Slovensku zmení už hneď v pondelok. Po relatívne slnečnom víkende nás čakajú hlavne zamračené a hmlisté chladné dni, pričom dážď sa v najnižších polohách bude striedať so snežením. V pondelok by mohlo nasnežiť už od výšky 300 metrov a v nasledujúcich dňoch až od 200 m. n. m.

Aj keď sa do pondelka môže počasie ešte zmeniť, podľa SHMÚ bude prvý deň v týždni snežiť až od výšky 500 m. n. m. V utorok by už malo snežiť aj v Bratislave, Nitre, Trnave, Trenčíne, Žiline, Prievidzi a na celom severnom Slovensku.