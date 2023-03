Renomovaní odborníci v trestnom práve si lámu hlavu nad tým, ako to v skutočnosti je s prípadom obžaloby exministra vnútra Roberta Kaliňáka (51) a podnikateľa Jozefa Brhela (61). Úrad špeciálnej prokuratúry totiž podal návrh na obžalobu, no exminister tvrdí, že sa ešte malo v prípravnom konaní rozhodovať o návrhoch na dokazovanie a termíne jeho výpovede. Zasiahnuť pritom ešte stále môže Špecializovaný trestný súd a obžalobu neprijať.

Kaliňák je spolu s Brhelom obvinený z podplácania exšéfa Finančnej správy Františka Imreczeho (50). Ten mal po dohode s exministrom a následnom pohovore s podnikateľom dostávať od Brhela 200 000 eur ročne mimo výplatnej pásky. Mal za to poskytovať protislužby a už je právoplatne odsúdený. „Dnes (28. marca, pozn. redakcie) sme mali u vyšetrovateľky termín na doplnenie návrhov na dokazovanie. Povedali mi, že to máme do 28. marca doniesť a že ich posúdia,“ povedal Kaliňák potom, ako sa dozvedel o obžalobe, s tým, že mal byť dohodnutý aj termín jeho výpovede.

„Neviem posúdiť, či bolo skončené vyšetrovanie. V rámci záverečného preštudovania vyšetrovacieho spisu ste povinní aj navrhnúť, aké dôkazy ešte chcete vykonať. Keď ten návrh uvediete, tak je vyšetrovateľ o ňom povinný rozhodnúť,“ povedal o medializovaných informáciách uznávaný právnik, ktorý nechce byť vzhľadom na citlivosť prípadu menovaný. Odborník tiež povedal, že vzhľadom na medializované informácie je situácia neprehľadná, lebo momentom skončenia vyšetrovania už nemôže vyšetrovateľ konať iným spôsobom ako buď podať návrh na obžalobu, alebo na zastavenie trestného stíhania.

Po podaní návrhu na obžalobu ju môže Špecializovaný trestný súd prijať a vytýčiť pojednávacie dni, alebo prípad vrátiť do prípravného konania vyšetrovateľom. S prevratnou informáciou však prišili Topky.sk, ktorým mal Brhelov obhajca Michal Mandzák (46) potvrdiť, že záverečné preštudovanie spisu, čo je posledný krok pred ukončením vyšetrovania, bolo už minulý týždeň.

Ani to však neznamená, že by sa Kaliňák mohol situácii už iba nečinne prizerať. „Navrhované vykonávanie dôkazov nemusí byť vždy prijaté vyšetrovateľom, ktorý je zodpovedný za praktickú realizáciu dokazovania,“ povedal bývalý vyšetrovateľ a dnes advokát Peter Vačok s tým, že ak sa aj obvinenému nevyhovie, tak potom môže už ako obžalovaný navrhnúť vykonanie takýchto dôkazov na hlavnom pojednávaní. Dokedy môže Kaliňák dopĺňať dôkazy sa dozviete v galérii.