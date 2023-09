Poslankyňa Romana Tabák (32) neverila vlastným očiam pri návšteve svojho dedka Eduarda v domove sociálnych služieb (DSS). Podľa jej slov pripadala na 50 klientov zariadenia iba jedna zdravotná sestra a opatrovateľka. Problém DSS už pritom trvá dlhé roky a mohol to zmeniť aj parlament, ktorého je poslankyňa súčasťou.

Tabák bola nedávno pozrieť starého otca v DSS. Podľa jej statusu na sociálnej sieti, ku ktorému pripojila hashtag Báhoň, to bolo v DSS pre dospelých, sídliacom v dedinke neďaleko od Pezinka. Po návšteve deda hneď rozvírila emócie na sociálnej sieti: „Jedna sestrička a opatrovateľka na 50 ľudí. Alarmujúci stav, chýba personál. Toto sa musí zmeniť, dôstojná staroba pre naše Slovenky & Slovákov!“

Nepotrvalo dlho a pod príspevkom poslankyne sa strhla búrlivá diskusia. „Na to ste prišli dnes? Pred covidom sme boli dve na 50, potom už len po jednej,“ napísala nespokojná pracovníčka jedného z DSS. O probléme hovorila už takmer pred rokom pre RTVS Lýdia Ciglerová z Centra sociálnych služieb Anima v Liptovskom Mikuláši: „Pred 10 rokmi sa o klientov staralo 12 zdravotných sestier (v zariadení majú 130 klientov). Dnes už len tri. Utekajú od nás do zdravotníckych zariadení. Majú tam vyššie platy aj o 300 eur.“ Tej dáva pre zmenu za pravdu Výročná správa DSS Báhoň za rok 2022, kde sa okrem iného píše: „Ku koncu roka patrili medzi chýbajúci personál zdravotné sestry.“

Poslankyňa dostala od jednej diskutujúcej pod jej príspevkom aj výčitku: „Mať tvoj príjem, tak sa o môjho dedka nestará pani v DSS, ktorá má na starosti ďalších 50 ľudí.“ DSS Báhoň patrí pod Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a klient podľa výročnej správy priemerne mesačne platí „iba" 246,72 eura. V súkromných DSS je to oveľa viac. Tabák zarába ako poslankyňa aj s paušálnymi náhradami 6 260 eur mesačne. Okrem poukázania na problém však pochválila personál zariadení: „Ďakujem všetkým sestrám a opatrovateľkám, ako sa láskyplne starajú o starších ľudí.“

Politička pre Plus JEDEN DEŇ v utorok (5.9.) zdôraznila, že v DSS na Slovensku je „stav alarmujúci a určite by to mala nasledujúca vláda riešiť”. Našej otázke, prečo situáciu neriešili už predošlá vláda či parlament, v ktorom sedela aj ona, sa Tabák vyhla. Vysvetlila nám však, prečo jej starý otec je umiestnený v Báhoni: „Je tam spokojný, pretože ide o jeho rodnú obec. Sestričky sú tam úžasné a veľmi ochotné.”