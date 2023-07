Národniari Andreja Danka chcú do termínu parlamentných volieb stihnúť stovku stretnutí s občanmi. Pridať plánujú aj v kampani a výraznejšie sa priblížiť k bránam Národnej rady, kam ich posielajú už aj najnovšie predvolebné prieskumy.

A práve to malo byť predmetom nedávneho tajného stretnutia, na ktorom sa okrem predstaviteľov SNS zúčastnila aj nezaradená poslankyňa Romana Tabák (32). O tom, že SNS má našliapnuté do parlamentu, vypovedajú aj aktuálne prieskumy volebných preferencií. V júlovom prieskume agentúry AKO pre JOJ 24 dosiahla SNS 5,1 %, aktuálny prieskum agentúry Ipsos zasa strane prisúdil 5 percent, čo by v oboch prípadoch národniarom stačilo na účasť v Národnej rade.

A práve aktuálne preferencie SNS mali byť dôvodom tajného stretnutia kľúčových predstaviteľov strany a kandidátov, ktorí majú byť jej ťahúňmi vo voľbách. Stretnutie sa konalo v známej bratislavskej reštaurácii Au Cafe na petržalskom brehu Dunaja. „Uvedomujeme si, že ľudia nás chcú čo najviac vidieť aj na osobných stretnutiach, a preto sme okrem iného dolaďovali sériu mítingov, ktoré plánujeme. Môj cieľ je, aby sme ich do termínu volieb stihli ešte minimálne 100,“ prezradil denníku Plus JEDEN DEŇ nezaradený poslanec Tomáš Taraba (43).

„Mali sme pracovné stretnutie, na ktoré sa pridali aj Kuffovci. Rozprávali sme sa o kampani a už teraz je jasné, že sa tvorí dobrý kolektív,“ potvrdil Tarabove slová šéf SNS Andrej Danko (48). Na stretnutí však bola prítomná aj poslankyňa Roman Tabák, ktorá v septembrových parlamentných voľbách nekandiduje. „S Romanou Tabák som sa v minulosti nepoznal. Vážim si však jej postoje, keď napríklad nedovolila, aby Robert Fico skončil vo väzbe,“ prezradil Danko a doplnil: „Vzhľadom na jej snahu nezištne pomáhať SNS v kampani sme sa dohodli, že jej ponúkneme miesto na eurokandidátke do 5. miesta,“ potvrdil už známejší fakt predseda národniarov, ktorý zo začiatku s Romanou Tabák príliš nevychádzal.

„Aktívne sa idem zapojiť do kampane a riešili sme harmonogram mítingov. Moje miesto na eurokandidátke je definitívne. Je totiž potrebné, aby nás v Bruseli zastupovala mladá generácia, ktorá nebude servilná a nebude robiť len to, čo jej napíšu na papier bez toho, aby vedela po anglicky,“ doplnila pre náš denník Tabák.

