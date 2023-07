Hitom internetu Pellegrini, Kollár a Fico: Do kolien padnete aj z vtipov o Dankovi a iných

Iba málokedy býva týždeň, počas ktorého politici povyvádzajú toľko, že z každého jedného z nich si robia internetoví humoristi srandu. A práve to sa teraz stalo. Humoristi si posvietili predovšetkým na Petra Pellegriniho, Andreja Danka, Roberta Fica a Borisa Kollára, no schytal to aj Richard Sulík, Romana Tabák, Igor Matovič, Mikuláš Dzurinda a mnohí ďalší.