Obvinená Monika Jankovská (49) už viac ako týždeň drží vo väzbe hladovku, čo sa môže podľa odborníka skončiť fatálne. Jankovskej obhajca Peter Erdős upozorňuje, že potravu neprijíma preto, že neustále proti nej dochádza k nezákonnostiam. Jeho klientka ukazuje prstom aj na ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (46). Šéfka rezortu to rázne odmieta!

Práve dnes sa začína intenzívna kontrola Jankovskej, dôvodom je možné zlyhanie jej organizmu. „Ak hladovka trvá viac ako sedem dní, kontrola zdravotného stavu sa vykoná každý deň,“ povedala Katarína Nováková zo Zboru väzenskej a justičnej stráže pre TV JOJ s tým, že v prípade potreby je takáto osoba umiestená na lôžkovú časť zdravotníckeho zariadenia v ústave. Ak by došlo k zhoršeniu Jankovskej stavu, eskortovali by ju do nemocnice pre obvinených v Trenčíne.

Na závažnosť situácie poukazuje aj lekár Igor Vozár, ktorý tvrdí, že už po krátkom hladovaní sa môže objaviť komplikácia. Organizmus má vraj krátkodobé mechanizmy, ako jej zabrániť. „Rozkladá najprv tukové zásoby, neskôr bielkoviny. Tento stav je vážny a už po týždni hladovania môže dôjsť ku kolapsu. Porucha metabolickej rovnováhy vplýva zásadne aj na psychiku,“ povedal Vozár.

Bývalá sudkyňa Monika Jankovská pred pojednávaním na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici, kde žiadala o prepustenie z väzby. Zdroj: MATEJ KALINA

Jankovská, zdá sa, túto otázku momentálne nerieši. „Je to život ohrozujúce rozhodnutie z dôvodu bezmocnosti mojej klientky. Zvolila si cestu aj prípadnej smrti,“ povedal zarážajúce slová Erdős s tým, že jeho klientka je odhodlaná ísť až „do konca“. Zatiaľ je vraj v poriadku a prijíma tekutiny. Podľa Erdősa boli spúšťačom hladovky údajné nezákonnosti v kauze Fatima. „Tomu predchádzalo porušovanie základných ľudských práv a slobôd v trestnom konaní v akcii Búrka,“ tvrdí Erdős.

Počas jej väzobného stíhania pre Búrku chodil Jankovskú navštevovať namiesto jej druhej obhajkyne Lenky Charvátovej jej koncipient a zároveň syn obvinenej Jakub. Slovenská advokátska komora rieši disciplinárne iba Charvátovú, načo sa o situáciu začala zaujímať Kolíková. Jankovská z väzby prostredníctvom právnika odkázala, že to bol jeden z dôvodov začatia jej hladovky: „Nezákonné zasahovanie Kolíkovej do môjho práva na slobodnú voľbu obhajcu a spôsobu, akým túto obhajobu mnou zvolená obhajkyňa vedie.“

Ministerka je zásadne proti a s Jankovskej argumentmi vôbec nesúhlasí. „Moje konanie nijako nezasahuje do práva na slobodnú voľbu obhajcu. Mojím záujmom je, aby advokát alebo advokátsky koncipient konal v zmysle zákona. Myslím si, že je to dôležité pre dôveryhodnosť celého advokátskeho stavu,“ povedala Kolíková prostredníctvom svojho hovorcu Petra Bublu.

Anketa Prestane Monika Jankovská držať hladovku? Nie, pôjde s ňou až do extrému 18%

Áno, len chcela na seba upozorniť 44%

Nie, hrdosť jej nedovolí zmeniť svoj názor 3%

Áno, uvedomí si, že tým nič nedosiahne 3%

Áno, hlad ju prinúti 2%

Je mi to jedno 30% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný