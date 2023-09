Líder PS a podpredseda europarlamentu Michal Šimečka (39) si brúsi zuby na víťazstvo vo voľbách, zatiaľ čo ostrieľaný matador Mikuláš Dzurinda (68) a jeho strana Modrí sa s najväčšou pravdepodobnosťou do parlamentu ani nedostanú. Obaja politici boli ale prichytení na utajenom stretnutí a možno kuli plány, čo ďalej. O čom sa zhovárali?

Šimečkova PS patrí medzi liberálne strany, zatiaľ čo Dzurinda politicky vyrástol v Kresťanskodemokratického hnutí. Jeho aktuálna strana Modrí je ale zástancom porozumenia a nepolarizovania spoločnosti v otázke ideológií. Obaja politici si vyhovujú aj z hľadiska toho, že sú prozápadne orientovaní. Ich tajné stretnutie pri ktorom boli zachytení na fotkách preto nemusí byť pre mnohých žiadne prekvapenie.

„Stretli sme sa na obede, aby sme sa porozprávali o aktuálnej politickej situácii,“ povedal záhadne pre Plus JEDEN DEŇ Šimečka. Podobne sa vyjadril aj Dzurinda: „Stretávanie sa politikov a výmena názorov k normálnej politike patrí. S pánom Šimečkom sme si vymenili názory na aktuálne politické dianie.“ Natíska sa teda aj otázka, či bývalý premiér prišiel liberálovi odovzdať svoje skúsenosti. V minulosti sa totiž vo voľbách postavil proti HZDS Vladimíra Mečiara (81), ktorého mnohí prirovnávajú s lídrovi Smeru Robertovi Ficovi (58). Veľa sa hovorí aj o tom, že strany ktoré sa označujú ako demokratické, resp. prozápadné, no podľa preferencií zostanú po voľbách mimo parlamentu, sa vzdajú ešte pred hlasovaním kandidatúry v prospech silnejších. Možno aj túto otázku preberali Dzurinda so Šimečkom.

Každopádne, podľa snímok z bratislavského hotela Falkensteiner je zrejmé, že debata prebiehala v priateľskej nálade a podanie ruky na záver značí, že „rozprávanie o aktuálnej politickej situácii“ dopadlo pre oboch uspokojivo. V galérii si pozrite snímky zo stretnutia Dzurindu so Šimečkom.