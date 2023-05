Bývalý minister obrany a exposlanec Ľubomír Galko (55) sa obáva, že Slovensko je blízko návratu do čias, keď tu vládla mafia. Práve preto intenzívne uvažuje nad návratom do vrcholovej politiky. Exminister a dnes úspešný manažér má jasno, s akými stranami si vie predstaviť spoluprácu. Ich okruh je veľmi úzky.

Galko počas svojho pôsobenia v politike neraz ukazoval na možné korupčné kauzy Smeru. Kritizoval aj vtedy podozrivého, neskôr odsúdeného podnikateľa Ladislava Bašternáka (50), v ktorého byte býval expremiér Robert Fico (58). „Irituje ma to, že sa môžu vrátiť staré časy spred roka 2020, keď tu vládli mafia a vagabundi,“ povedal Galko pre Plus JEDEN DEŇ s tým, že práve preto rozmýšľa nad návratom do politiky.

Exminister pripúšťa, že aj vlády po roku 2020 urobili chyby, no polícia má podľa neho rozviazané ruky a je tu slobodnejšia atmosféra: „Ani oligarchovia si nedovoľujú toľko, čo kedysi. Nechcel by som, aby sa to vrátilo naspäť.“ Podľa Galka boli pred rokom 2020 polícia a štátne orgány prešpikované dnes už odsúdenými zločincami alebo vážne podozrivými ľuďmi.

Rozhodnutie, či sa napokon vráti do politiky, padne v najbližších týždňoch. V jednom má však jasno: „Som ochotný spolupracovať len s takými stranami, ktoré vylúčili spoluprácu so Smerom a Smerom 2, teda s Hlasom. Tých strán nie je mnoho.“ Zo známych strán je to predovšetkým OĽaNO a Demokrati. Podľa statusov na sociálnej sieti inklinuje Galko skôr k OĽaNO, ale do pozície riaditeľa Leteckých opravovní Trenčín (LOTN) ho nominoval exminister obrany Jaroslav Naď (42), ktorý kandiduje za Demokratov. Oni ani OĽaNO nám na naše otázky o prípadnej spolupráci s Galkom do uzávierky neodpovedali. Do úvahy by prichádzala ešte koalícia (Občianski demokrati Slovenska (ODS), Demokratická strana (DS), Maďarské fórum, Za regióny a Rómska koalícia). Šéfom ODS je generál Pavel Macko (58), u ktorého je spolupráca s Hlasom možná iba za veľmi nepravdepodobných podmienok. Galko však v januári 2023 odišiel z DS, a tak je jeho kandidátka za koalíciu nepravdepodobná.

Čo dokázal Galko od odchodu z vrcholovej politiky? Od augusta 2020 ho Naď poveril riadením LOTN (Letecké opravovne Trenčín, pozn. red.). „Keď som sem prišiel, bolo to tu pred krachom. Hrozila 9-miliónová strata prvý rok, stiahli sme ju na 7 miliónov eur,“ povedal Galko s tým, že za ďalšie dva plné roky, ktoré LOTN viedol, dosiahli rekordné obraty a oba boli ziskové. Jeho slová dokazujú údaje z finstat.sk. Od roku 2020 do 2022 narástli v LOTN tržby takmer dvojnásobne a po obrovských stratách z rokov 2019 a 2020 je podnik v zisku. „Ľudia, ktorí očakávali, že fabrika skrachuje, tak dnes sú spokojní, pretože majú živobytie a ich rodiny perspektívu,“ uzavrel Galko.

Pozrite si v galérii známe osobnosti spájané so Smerom, ktoré boli minimálne obvinené, ako aj zaujímavé fotky Ľubomíra Galka.