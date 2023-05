Kočnera tentoraz prokuratúra charakterizovala ako mimoriadne nebezpečného človeka s absenciou akejkoľvek ľútosti alebo sebareflexie. Zavraždený novinár Ján Kuciak († 27) bol vraj pre obžalovaného nekalý biznis príliš veľkou hrozbou. „Jeho túžba po pomste je taká silná, že sa jej nikdy nevie nasýtiť,“ povedal prokurátor Daniel Mikuláš o Kočnerovi. „V prípade, ak by sa niekedy ocitol na slobode, nebude spoločnosť pred jeho recidívou dostatočne chránená,“ dodal Mikuláš o Kočnerovi.

Omnoho lepšie nedopadla v hodnotení prokurátorov ani Zsuzsová: „Je bez zábran a pre dôležitých mužov vie urobiť čokoľvek. Ak treba lákať na nahé fotky, tak to spraví. Ak treba vraždiť, vykoná. Kočner a Zsuzsová sú skazení ľudia.“ Práve v tejto časti svojho monológu prokurátor pripomenul Špecializovanému trestnému súdu (ŠTS), že Zsuzsová je už od októbra 2021 právoplatne odsúdená na 21 rokov nepodmienečne za účasť na inej vražde. No nielen ona má od prvého rozsudku ŠTS v kauze Kuciak z 3. septembra 2020 na krku dlhoročný trest. Kočner bol v januári 2021 odsúdený na 19 rokov za falšovanie zmeniek.

Prvý rozsudok ŠTS v kauze Kuciak prekvapil celú verejnosť, keď Kočnera a Zsuzsovú oslobodili spod obžaloby. Najvyšší súd ale v júni 2021 zrušil ich oslobodenie. Prípad sa teda vrátil na ŠTS, kde ho spojili do jedného procesu s objednávkou vrážd prokurátorov Maroša Žilinku (52), Daniela Lipšica (49) a Petra Šufliarskeho, ktoré si mal cez Zsuzsovú objednať tiež Kočner.

Ako to teda bude s Kočnerom a Zsuzsovou? Dostanú doživotie alebo trest 25 rokov? V čase, keď sa na ŠTS konalo prvé kolo súdneho procesu v kauze Kuciak, boli Kočner a Zsuzsová beztrestní. Na to, že Kočner bol obvinený v iných kauzách, súd nemôže prihliadať, lebo platí prezumpcia neviny. Dnes sú už obaja hlavní aktéri právoplatne odsúdení na dlhoročné tresty. Okrem toho ich nesúdia „iba" pre vraždu snúbencov, ale pribudli im na krk aj ďalšie tri objednávky vrážd. A to všetko dokopy celú situáciu rázne mení. „Áno. Takto argumentovali aj prokurátori, že majú viac trestnej činnosti,“ odpovedal pre Plus JEDEN DEŇ advokát Martin Ribár na otázku, či mohli obžalovaným priťažiť ich iné skutky pri aktuálnej navrhovanej výške trestu.

To však podľa odborníka nemusí automaticky znamenať doživotie: „Súd môže znížiť trest. Doživotný trest je návrh prokurátora, ale v konečnom dôsledku súd vyhodnocuje všetky poľahčujúce a priťažujúce okolnosti a aj možnosť nápravy.“ Inými slovami, súd môže obžalovaných uznať vinnými, no návrh prokurátora na výšku trestu nemusí akceptovať a naparí im „iba“ 25 rokov.

V galérii si pozrite vyškerenú tvár Zsuzsovej počas súdneho procesu.

