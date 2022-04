Národná rada by sa mala žiadosťou na vzatie Roberta Fica do väzby zaoberať vo štvrtok ráno. Vyplýva to z návrhu programu 65. schôdze parlamentu. Žiadosť má ešte deň predtým riešiť aj parlamentný mandátový a imunitný výbor. Vzhľadom na matematiku to vychádza tak, že ho na väzobné stíhanie vydajú. Poslanci za OĽaNO, SaS a Za ľudí avizovali, že to podporia. Dá sa predpokladať, že podobne sa zachovajú aj nezaradení poslanci ako Tomáš Valášek (49), Ján Krošlák (47) a ďalší. Postoj koaličnej Sme rodiny je síce nejasný, no aj bez nej a celej opozície by sa malo nazbierať 76 hlasov, čo stačiť bude.

Fica však už dnes, teda ešte pred hlasovaním, čaká výsluch na NAKA. Predvolaný ja na 9.00, aby vysvetlil veci, z ktorých je obvinený. „Chcú nás pozatvárať, lebo sme hovorili pravdu o daňových podvodoch Kisku a Matoviča,“ povedal trojnásobný premiér s tým, že vinu rázne odmieta. Problémom však pre Fica nie je to, či jeho politickí oponenti spáchali daňový podvod alebo nie, ale to, že mal nezákonným spôsobom získavať informácie z daňového tajomstva, ktoré prezrádzal na brífingoch.

Svedkov, ktorí proti nemu svedčia, nie je málo. „Stretol sa (Makó) s Gašparom a Bödörom, ktorí ho požiadali, aby zbieral informácie o podozreniach z daňových podvodov Kisku. Požiadavka vyšla podľa slov Bödöra od Fica,“ píše sa v uznesení o obvinení v časti výpovede exšéfa Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovíta Makóa (44). Ten vyšetrovateľom opísal aj to, ako sa stretli na Úrade vlády vo Ficovej kancelárii a vtedajší premiér vysvetlil, čo by malo byť v spise o exprezidentovi Andrejovi Kiskovi, lebo ho považoval za daňového podvodníka.

Po zozbieraní dokumentov ich Fico prezentoval na brífingoch a zároveň boli rozposlané z fiktívnej e-mailovej adresy [email protected] viacerým médiám. Stretnutia u Fica s týmto nekalým úmyslom potvrdil pred vyšetrovateľmi aj niekdajší šéf Finančnej správy (FS) František Imrecze (50) a o nezákonnej činnosti vypovedal aj bývalý šéf finančnej jednotky NAKA Bernard Slobodník (61). „Keď sa blížili voľby 2016, prišli na neho požiadavky na diskreditačné informácie o Kiskovi a Matovičovi. Volali to ‚náboje‘,“ parafrázujú sa v uznesení slová ďalšieho svedka, exviceprezidenta FS Daniela Čecha, ktorý potvrdil, že kompromitujúce informácie zháňal. Proti údajnej zločineckej skupine na čele s Ficom vypovedal aj Tomáš Rajecký z mafiánskych zoznamov, ktorý potvrdil, že zohnal človeka, ktorý vytvoril e-mailovú adresu [email protected], cez ktorú poslali diskreditačné dokumenty o Kiskovi do médií.

Exprezident však nebol jediný, na koho mal Fico zháňať kompromateriál. „Erik Tomáš (46) informoval pred Imreczem Fica o výsledkoch analýzy daňových dokladov Matovičovej firmy aj o možnostiach jej využitia na diskreditáciu. Tieto informácie chcel Fico využiť v politickom boji pred voľbami,“ píšu sa v uznesení parafrázované slová Imreczeho. Fico je spolu s Robertom Kaliňákom (50) obvinený zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Líder Smeru má okrem toho na krku obvinenie z prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu s ohrozením daňového tajomstva.

Fico napriek tomu vyhlasuje, že ide len o snahu poškodiť mu a že má podporu v zahraničí. Tvrdí, že všetkým európskym lídrom rozposlal list, v ktorom opisuje situáciu, a že minimálne siedmi mu už volali späť. Na upresnenie, ktorí politici to boli, ako aj na ďalšie otázky nám šéf Smeru neodpovedal. „Viem si predstaviť, že mu zavolal niekto z Maďarska a Vladimir Putin (69), ktorý ho podporil aj vzhľadom na to, že Fico má k Rusku blízko. Neviem si však predstaviť, že by ho podporil napríklad niekto z Francúzska, Nemecka alebo iných štátov, kde je demokracia oveľa vyššia,“ povedal politológ Radoslav Štefančík.

Známe je však stanovisko šéfky europarlamentnej frakcie Progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D) Iratxe García Pérez (47). V S&D sú združení europoslanci zvolení za Smer. „Obvinenia sa musia objasniť a dôkladne vyšetriť. Transparentnosť a nezávislá justícia sú kľúčové na ochranu demokracie a právneho štátu. Očakávam vysvetlenie aj od predstaviteľov strany Smer,” povedala pre euroactiv.sk Slovensko García Pérez.

Pre Fica je však dôležitejšie to, či ho parlament vydá na väzobné stíhanie. To bude veľmi tesné a napokon môžu rozhodnúť hlasy Sme rodina. ČO SI O ROZHODNUTÍ BORISA KOLLÁRA MYSLÍ POLITOLÓG RADOSLAV ŠTEFANČÍK, SA DOČÍTATE V GALÉRII.