Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková chce meniť ustanovenie, ktoré dáva možnosť Generálnej prokuratúre (GP) zrušiť obvinenie či trestné stíhanie. Je to jej reakcia na to, že GP zrušila obvinenie exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Bývalý riaditeľ trestného odboru Generálnej prokuratúry a v súčasnosti advokát Milan Valašik zastáva jasný názor, že by sa určite nič meniť nemalo!

Odborník sa pozastavuje nad tým, čo by sa po zmene zákona dialo. „Podľa mňa je to správne, lebo je to nadriadený orgán. Podriadený orgán rozhodne zle a generálny prokurátor nemôže nič robiť? Veď to je smiešne,“ povedal Valašik. Podľa neho generálny prokurátor podával do roku 2005 pri pochybení svojich podriadených iba podnet na Najvyšší súd pre porušenie zákona: „Kým prebehlo celé konanie, tak už bola aj vec skončená.“ Autorom vylepšeného zákona na lepšiu kontrolu podriadených je uznávaný prokurátor Jozef Čentéš.

„Ak by sme toto zrušili, tak potom niekto musí povedať, čo má robiť generálny prokurátor, keď zistí, že jeho podriadený vydal nezákonné rozhodnutie,“ konštatuje Valašik s tým, že generálnym prokurátorom už zakázali vydávať negatívne pokyny. Generálny prokurátor Maroš Žilinka tak v danom prípade nemohol dať pokyn, aby zastavili prípad. „Zrušiť to tiež nemôže? Načo je potom generálna prokuratúra?,“ pýta sa odborník. Podľa neho by malo byť práve čo najviac úrovní, ktoré kontrolujú zákonnosť, aby nikto nevinný neskončil za mrežami.

Valašik poukazuje aj na fakt, že na okresnej prokuratúre sú mladší prokurátori, na krajskej lepší: „Na generálnej prokuratúre je elita, ktorá sa v tom najlepšie vyzná.“

Bývalý vrcholový funkcionár GP sa nechce miešať do politiky a hodnotiť, prečo majú teraz členovia rôznych strán snahu obmedziť Žilinkovi právomoc: „Dám iba taký občiansky postreh. Zrazu začnú všetci rozprávať o zlom ustanovení, keď sa ich to nejako dotýka. To nie je správne. Politika sa do toho nemôže takto miešať. Smeru 12 rokov nevadila kolúzna väzba, keď v nej je niekto od nich, tak im vadí.“

Odborník zároveň dáva do pozornosti, že v takto sporných veciach rozhodujú na generálnej prokuratúre tímy a nie ako je prezentované, že na súdoch rozhoduje senát a tu iba jeden človek: „Keď som bol riaditeľ trestného odboru Generálnej prokuratúry, tak všetky zložitejšie veci sa prerokovávali a x-krát boli hádky, ako sa má rozhodnúť. Každý si vypočuje názory svojich podriadených a nakoniec on to len podpisuje. Vypracovávajú to podriadení. Určite to nerobí jeden človek.“