NAŽIVO Žilinka sa PUSTIL do politikov: OSTRÉ SLOVÁ o ČAPUTOVEJ!

Generálny prokurátor Maroš Žilinka vo štvrtok zvolal tlačovú konferenciu, aby objasnil zrušenie obvinení finančníka Jaroslava Haščáka, Vladimíra Pčolinského či podnikateľa Zoroslava Kollára. Tlačová beseda sa začala tým, že sa na ňu vedeli dostať nie všetci novinári. Jej začiatok bol oznámený iba pred pol hodinu pred jej začiatkom a Generálna prokuratúra pustila na tlačové vyhlásenie iba tlačové agentúry a štyri televízie. Napätie sa zvýšilo aj tým, že príhovor generálneho prokurátora sa začal veľmi emotívne.

Žilinka tiež uviedol, že utorkové rozhodnutia GP vyvolali pomerne búrlivú reakciu politikov, niektoré vyjadrenia označil za nepochopiteľne. "Uviedli sme spôsob, ako sme rozhodli, ako aj základne dôvody, ako aj prvotne informácie o rozhodnutiach. Zároveň sme v tlačových správach informovali, že cele znenia rozhodnutí budú následne zverejnene na webovej stránke rezortu," povedal. Politici podľa neho však toto odignorovali a začali vyzývať generálneho prokurátora, aby predstúpil verejne. Tým spôsobom vytvárali obraz prokuratúry ako orgánu, ktorý nevie a nechce odkomunikovať svoje rozhodnutia, naznačil Žilinka.

Generálny prokurátor naznačil aj čosi zo svojho súkromia: "Nenechám sa zastrašovať, ani takým spôsobom, že mi rozsypávajú pred rodinným domom klince s cieľom zastrašiť mňa, aj moju rodinu. Ja som už toto zažil a som pomerne odolný voči takýmto tlakom.”

"A žiaľ svojimi nekompetentnými vyhláseniami vytvárajú obraz, ako by generálny prokurátor rozhodoval svojvoľne, bez nejakého základu, ako sa mu váži, inak povedane nezákonne," zvyšujúc hlas uviedol Žilinka. Pokračoval, s tým, že skritizoval vyjadrenia, ktorých sa dopustila prezidentka Zuzana Čaputová. Týkali sa paragrafu 363 Trestného poriadku. "To povie ústavný činiteľ! Takto hrubo zavádza! A nekompetentným, neodborným spôsobom zavádza verejnosť a vytvára obraz, ako by tu bola nejaká právna svojvôľa," zjavne sa hneval šéf prokuratúry.

„Poznáte znenie uznesenia? A takto idete očierňovať prokuratúru skôr, ako sme mali šancu povedať ako sme rozhodli a prečo sme rozhodli?" zvýšil Žilinka hlas a dodal, že politici by sa vôbec nemali vyjadrovať k trestnému konaniu. Generálny prokurátor ako príklad uviedol prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá sa podľa neho nevyjadrovala vhodne. "Odmietam takéto vyjadrenia, ktoré v občanoch vyvolávajú neistotu a pochybnosť o tom, že tu je orgán, ktorý je garantom zákonnosti," povedal generálny prokurátor k vyjadreniam prezidentky. Dodal, že politici svojimi nekompetentnými vyjadreniami vytvárajú obraz GP ako organa, ktorý nie je schopný dokomunikovať udalosť. Žilinka tiež tvrdí, že sa nebude podriaďovať predstavám politikov alebo médií či falošnej spravodlivosti.

Obhajuje, že ako šéf prokuratúry má právo využiť takzvaný paragraf 363, a teda aj zrušiť to trestné stíhanie, ktoré nie je zákonné. „Odmietam ohováranie štýlu, že ten alebo onen si zariadil rozhodnutie, ktoré bolo pred dvoma dňami. Bol som zvolený v parlamente 132 hlasmi. Nie som nikomu zaviazaný, nie som nikoho vazal. Ja s nikým z politikov nekomunikujem mimo profesionálneho rámca,” povedal Žilinka a dodal, že ak bude očierňovanie jeho osoby pokračovať, bude sa brániť právnou cestou. Žilinka zároveň odmieta tvrdenia, že mal zariadiť zrušenie obvinenia voči Pčolinskému.

V prípade zrušenia obvinenia voči finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi, bývalému riaditeľovi kontrarozviedky SIS Ľubomírovi Arpášovi a voči Arpášovej manželke uviedol, že "neboli zabezpečené dôkazy takej kvality, v takom rozsahu, aby opodstatňovali trestné stíhania všetkých troch obvinených pre ten skutok, ktorý bol predmetom trestného stíhania. A to bez akýchkoľvek pochybností". Kritizoval tiež minuloročný policajný zásah v sídle spoločnosti Penta. Poukázal pritom aj na procesné pochybenia pri vznesení obvinenia, ktoré malo byť podľa neho vznesené ihneď po začatí trestného stíhania.

Denník Plus JEDEN DEŇ a portál www.pluska.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí do portfólia finančnej skupiny Penta.