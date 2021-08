Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka dňa 31. 8. 2021 zrušil uznesenie vyšetrovateľky NAKA zo dňa 1. 12. 2020. To sa týkalo podnikateľa Jaroslava Haščáka.

Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka dňa 31. 8. 2021 zrušil uznesenie vyšetrovateľky NAKA zo dňa 1. 12. 2020, ktorým vzniesla obvinenie PaedDr. Ľubomírovi Arpášovi pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa, obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku a obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, PaedDr. Dane Arpášovej pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti a Mgr. Jaroslavovi Haščákovi pre zločin podplácania a obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, ako aj naň nadväzujúce uznesenie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry zo dňa 10. 3. 2021 o zamietnutí sťažností obvinených, podaných proti tomuto uzneseniu o vznesení obvinenia.

Generálny prokurátor Slovenskej republiky sa po preskúmaní veci stotožnil s názorom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, vysloveným v uznesení zo 7. 1. 2021, sp. zn. 4 Tost 53/2020, že „orgánom činným v trestnom konaní sa v predmetnej veci nepodarilo zabezpečiť dôkazy v takom množstve a kvalite, ktoré by v tomto štádiu trestného konania umožňovali vyvodiť podozrenie v určitej rozumnej miere pravdepodobnosti, že obvinení sa skutkov tak, ako sú im kladené za vinu, dopustili“, a dospel tiež k záveru, že také dôkazy neboli zabezpečené ani po vydaní a právoplatnosti napadnutých uznesení, keďže výpovede svedkov neobsahujú žiadne relevantné skutočnosti, ktoré by dôvodnosť vzneseného obvinenia potvrdzovali. Pri posudzovaní veci generálny prokurátor Slovenskej republiky zohľadnil aj nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky z 20. 11. 2012 a 2. 2. 2016 a rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 20. 7. 2021. V zhode so skutkovými a právnymi závermi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky generálny prokurátor Slovenskej republiky konštatuje, že týmto právoplatným uznesením o vznesení obvinenia bol porušený zákon v neprospech všetkých troch obvinených.

