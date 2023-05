Dojemné slová Kollárovej mamičky číslo 11. Pozrite sa na to Laurine krásne bruško

Šťastná prsnatá blondína a podnikateľka Laura Vizváryová sa nevie dočkať svojho druhého dieťatka. To nebude mať s nikým iným, ako s predsedom parlamentu a najznámejším oteckom Slovenska Borisom Kollárom. Tentokrát je ale tehotenstvo podľa nej odlišné, ako to predchádzajúce, no malého bábätka sa doslova nevie dočkať.