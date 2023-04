Už niekoľko týždňov žije Slovensko obrovským škandálom, ktorého hlavným aktérom je predseda Sme rodina Boris Kollár a jedna z jeho mamičkovského háremu - Barbora Richterová. Tá sa sťažuje, že na svojich synov dostáva málo peňazí. Závažnejšie je však obvinenie, že Kollár ignoruje vlastného syna Artura, ktorého si vraj zablokoval v mobile.

Ako sa však už niekoľkokrát ukázalo, Richterová je v tomto boji proti Kollárovi osamotená. Na stranu politika sa postavili jeho staršie dcéry a najnovšie aj Barbora Balúchová, ktorá s ním má syna Alexandra Jána. „Celá tá kauza mi pripadá vtipná. Pani Richterová sama každým svojím počinom ukazuje, o čo tam ide, a sú to skôr financie ako všetko to okolo. Tá ‚showka‘, čo robí, už podľa mňa nemá s týmto nič spoločné,“ uviedla pre denník Plus JEDEN DEŇ Balúchová.

„Povedzme si úprimne – a to sa pýtam aj chlapov – ako by oni reagovali, keby mali takýto typ ženy doma?“ pýtala sa tiež.

Na tento článok sa však rozhodla zareagovať samotná Richterová a to poriadne drsným spôsobom. Kollára v ňom očiernila azda najviac, ako sa jej to doposiaľ darilo. V najnovšom statuse naňho vytiahla staré kauzy, ktoré sa týkali jeho vypisovaniu si s nezletilou chovankyňou z Čistého dňa, ktorej napísal legendárne "vyšu*ááááááme sa", či s transsexuálmi. Jej štipľavý odkaz skutočne stojí za prečítanie.

