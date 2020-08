Na svadbe predsedu poslaneckého klubu OĽaNO Michala Šipoša za zhŕklo množstvo jeho "straníckych" kolegov, na čele s premiérom Igorom Matovičom. Na ich tvárach ale chýbali častokrát spomínané rúška, ktoré sa v interiéroch nosiť musia. „Ja si to nedovolím nejako komentovať, lebo pravda je taká, že rúško pomáha a treba robiť maximum preto, aby sme ho nosili a bránili roznášaniu koronavírusu,“ povedala Cigániková.

Poslankyňa ale potom prešla dokonca k premiérovej obrane: „Všetci ale vieme, že pokiaľ ste niekde zavretý niekoľko hodín a zabávate sa na svadbe, tak nepoznám prípad, že by mal niekto celú noc rúško. Ľahké by mi bolo kopnúť do Igora Matoviča a povedať, že vodu káže a víno pije, ale je to asi správanie, ktoré je v každom z nás.“

Cigániková si myslí, že treba spraviť všetko preto, aby sa v interiéri trávilo čo najmenej času. Sama bude mať pritom svadbu už budúci týždeň a prezradila, ako chce počas svojho šťastného dňa pandémii predchádzať: „Celú svadbu máme v exteriéri a nepozývali sme na ňu ľudí nad 60 rokov. Pozvaným sme poslali upozornenie, že im budeme rozdávať rúška.“Podľa nej treba urobiť maximum, ale netreba sa tváriť, že politici sú 24 hodín v rúškach a pomaly s nimi aj spia.

Na snímke Jozef Pročko a Igor Matovič s rodinou v centrále politickej strany OĽANO počas noci volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, 29.2.2020 Zdroj: MICHAL SMRČOK

Rúška vraj politici vzorne nosia vždy, keď to situácia dovolí, aby vyslali ľuďom jasný signál: „Spomeniem ministra zdravotníctva Mareka Krajčiho, ktorý si počas relácie nasadili aj s redaktorkou rúška a vyslali spoločnosti príklad, ktorý nám pomohol mať najnižšie čísla v okolí. Treba ich za to chváliť.“ To, že bol teraz Matovič celú noc na svadbe a ľudia tam boli bez rúšok, nepovažuje síce za šťastné, ale vie pochopiť, že keď ste niekde celú noc na svadbe, že to rúško si dáte dole. „Úprimne by som to asi spravila aj ja, keby som niekde 8 hodín s rodinou,“ povedala Cigániková.

Budúce nevesta prezradila aj to, čo by mali nielen politici, ale aj občania Slovenska robiť: „Snažíme sa rokovať v rúškach, pracovať v rúškach, tráviť čas v rúškach a ísť pozitívnym príkladom ľuďom. Dnes čelíme konšpiráciám a asi nie je moc dobré poukazovať na negatívny príklad, keď je dosť pozitívnych príkladov.“



Celé video z dnešného brífingu Cigánikovej a so slovami o rúškach na svadbe nájdete vo videu v tomto článku (časť o rúškach začína 25:30).

Anketa Súhlasíte s Jankou Cigánikovou, že nosiť rúška na svadbe po dobu celej noci je problém? Áno 71%

Áno, ale iba za podmienok, za akých robí svadbu Cigániková, je to bolo v poriadku 14%

Nie 15% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný