Svadba poslankyne Jany Cigánikovej (36) sa nezadržateľne blíži! So snúbencom Danielom Bittóm si svoje áno povedia 5. septembra v Moste pri Bratislave. Prípravy svadby hneď v úvode prekazil koronavírus, ktorý dočasne zatvoril alebo obmedzil služby potrebné na organizáciu svadby. Vieme, ktorých politikov pozvala aj to, či si zmení priezvisko!

Sympatická čiernovláska už finišuje svadobné prípravy. To najdôležitejšie – miesto a základný catering – pár stihol vybaviť ešte pred vypuknutím pandémie, čo im ďalšie prípravy uľahčilo. „Koronou sme boli ovplyvnení iba tým, že sme pár mesiacov čakali, ako sa situácia vyvinie,“prezradila Cigániková s tým, že ak by sa mala vydávať v rúškach, svadbu radšej presunie na neskorší termín.

Na svadbu sa rozhodla pozvať aj svojich kolegov z parlamentu. Pozvánky poslala najmä saskárom, no spomenula si aj na premiéra Igora Matoviča a predsedu parlamentu Borisa Kollára. Na svoj politický život nezabudla ani pri vymýšľaní svadobného menu. „Budeme mať saskársku zelenú hráškovú polievku,“zasmiala sa.

Cigániková dlho riešila aj to, čo s menom. „Rada by som si zmenila priezvisko, pretože som hrdá na to, že budem práve Bittóvá, ale moje deti sa volajú Cigánikovci. Preto si nechávam Bittó Cigániková,“prezradila nám.

